Kitchen Hacks: खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए ऐसे करें ब्रेड क्रम्ब्स का इस्तेमाल, फ्राइड राइस हो या समोसा स्वाद हो जाएगा डबल

Tips To Use Bread Crumbs To Enhance The Taste Of Food: पकौड़े हो या सैंडविच अकसर इन्हें बनाने के बाद घरों में ब्रेड बच ही जाया करती हैं। ऐसे में बची हुई ब्रेड को यूज करने के लिए अगले दिन फिर पकौडे या सैंडविच खाना कोई पसंद नहीं करता। अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ अकसर होता रहता है तो आइए जानते हैं किचन से जुड़े वो गजब के हैक्स जो बताएंगे कैसे करें बची हुई ब्रेड का इस्तेमाल ताकि आपकी हर डिश का स्वाद हो जाए दोगुना।

कैसे बनाएं ब्रेड क्रम्ब्स-

ब्रेड क्रम्ब्स बनाने के लिए सबसे पहले बची हुई ब्रेड को टुकड़ों में तोड़कर मिक्सी में डालकर उसका चूरा बना लें। इसके बाद एक पैन में एक चम्मच बटर डालें। जब पैन नेम डाला बटर गर्म हो जाए तो आप ब्रेड का चूरा पैन में डालकर कुछ देर भून लें। इसके बाद चूरे को ठंडा करके एयर-टाइट डिब्बे में स्टोर करके रखें।

ऐसे करें ब्रेड क्रम्ब्स का इस्तेमाल-

-बहुत कम ही लोगों को यह बात पता होती है कि ब्रेड क्रम्ब्स का इस्तेमाल फ़्राइड राइस का जायका दोगुना करने का काम करता है। फ़्राइड राइस के लिए मसाले भूनते समय इसके साथ ब्रेड क्रम्ब्स को भी डाल दें। ऐसा करने से फ़्राइड राइस का स्वाद कई गुण और बढ़ जाता है।

-ब्रेड क्रम्ब्स का इस्तेमाल सूप बनाने के लिए भी किया जा सकता है। ऐसा करने से सूप का जायका बढ़ जाता है।

-शाम के नाश्ते में बनाई जाने वाली आलू टिक्की, ओट्स मूंग दाल टिक्की, गोभी टिक्की, चना दाल टिक्की आदि को तलने से पहले इन्हें ब्रेड क्रम्ब्स में लपेट लें। इसके बाद इन्हें फ्राई करें। ऐसा करने से टिक्की क्रिस्पी और स्वादिष्ट बनती है।

-केक बनाते समय उसके ऊपर ब्रेड क्रम्ब्स से की हुई गार्निशिंग केक को दिखने में आकर्षित और खाने में भी टेस्टी बनाती है।

-चिकन बॉल्स बनाने के लिए भी ब्रेड क्रम्ब्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके इस्तेमाल से बॉल्स क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं।

-फिश तलने से पहले अगर उसे ब्रेड क्रम्ब्स में लपेटकर तला जाए तो मछली चार गुण अधिक टेस्टी लगती है। ध्यान रखें फिश बनाते समय आप ब्रेड क्रम्ब्स को उसकी ग्रेवी के लिए नहीं सिर्फ फ्राई करते समय ही इस्तेमाल करें।

-ब्रेड क्रम्ब्स को आप समोसा बनाने में भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके लिए समोसे के लिए मसाले पकाते समय ब्रेड क्रम्ब्स को भी इसके साथ डालकर पका लें। ऐसा करने से समोसे का स्वाद बढ़ जाता है।