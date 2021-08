Kitchen Hacks: फ्रिज में हो गए हैं कॉकरोच, दूर भगाने के लिए अपनाएं ये Tips and Trick

Home Remedies To Remove Cockroaches From The Refrigerator: अक्सर आपने देखा होगा कि फ्रिज में कॉकरोच हो जाते हैं। जिसकी वजह से फ्रिज में रखे भोजन के दूषित होने की संभावना बनी रहती है। ऐसा भोजन करने से व्यक्ति बीमार पड़ सकता है। कॉकरोच मूल रूप से हरी सब्जी और मांस खाते हैं। यह तमाम चीजें आसानी से फ्रिज में मिल जाती हैं। यही वजह है कि कॉकरोच बार-बार अपना ढेरा फ्रिज में डाल लेते हैं।अगर आप भी फ्रिज में बार-बार कॉकरोच होने की समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं तो काम आएंगे ये टिप्स।

बोरिक एसिड-

फ्रिज के कोनों में जहां कॉकरोच आसानी से छिप जाते हैं, वहां बोरिक एसिड की एक पतली परत लगा दें। इसके लिए एक कटोरी में 1 बड़ा चम्मच बोरिक पाउडर, 1 बड़ा चम्मच दूध और 1/2 बड़ा चम्मच गेहूं के आटे से बना घोल स्प्रे बोतल में डालकर वहां लगाएं, जहां आपको लगता है कि कॉकरोच छिप गए हैं। आप इस नुस्खे को हर 2-3 महीने में दोहराएं। बोरिक पाउडर का इस्तेमाल करते समय फ्रिज में रखे भोजन का थोड़ा ध्यान रखें।

बेकिंग सोडा और चीनी-

फ्रिज में मौजूद कॉकरोच से छुटकारा पाने के लिए बेकिंग सोडा और चीनी का नुस्खा भी बेहद कमाल है। इसके लिए आप एक कटोरी में 1 बड़ा चम्मच बेकिंग सोडा और 1 बड़ा चम्मच सफेद चीनी मिलाकर उसका घोल तैयार कर लें। अब इस घोल को एक स्प्रे बोतल में भरकर कॉकरोच प्रभावित क्षेत्रों में डालें। ऐसा तब तक करें जब तक फ्रिज से कॉकरोच दूर नहीं हो जाते।

तेजपत्ता-

कॉकरोच तेज गंध सहन नहीं कर पाते हैं। इसलिए तेजपत्ता भी आपकी परेशानी को हल करने में आपकी मदद कर सकता है। इस उपाय को करने के लिए आप 5-7 तेज पत्ते हाथों में कुचलकर कॉकरोच संभावित जगह पर रख दें। ऐसे करने पर आप देखेंगे कि कुछ ही समय में कॉकरोच आपके फ्रिज से गायब हो जाएंगे।