Kitchen hacks: बेलते समय फट जाता है स्टफ पराठा, काम आएंगे ये 3 Tips and Trick

Cooking Tips To Make Stuffed Paratha Without Any Hassle: अगर स्टफ पराठे बनाते समय आपके पराठे की भी स्टफिंग पराठा फाड़कर बाहर निकल आती है या फिर पराठा न फटे इसके लिए आप उसमें कम मसाला भरकर पराठे का स्वाद आधा कर देती हैं तो ये टिप्स आपके काम आ सकते हैं। आइए जानते हैं स्टफ पराठा बनाते समय कौन से 3 टिप्स आपको परफेक्ट पराठा बनाने में मदद कर सकते हैं।

परफेक्ट पराठा बनाने के लिए अपनाएं ये टिप्स-

स्टफ पराठे के लिए टाइट गूंथे आटा-

स्टफ पराठे के लिए आटा गूंथते समय इस बात का ध्यान हमेशा रखें कि आटे का डो थोड़ा टाइट रहे। इस बात का भी ध्यान रखें कि डो से लोई बनाने के बाद जब स्टफिंग के लिए इसे फैलाएं तो साइड और सेंटर का हिस्सा थोड़ा मोटा रखें। ऐसा करने से जब आप स्टफिंग करेंगी तो यह फट कर बाहर की तरफ नहीं निकलकर आएगी। इसके अलावा स्टफिंग करते समय पराठे में मसाला हल्के हाथों से प्रेस करते हुए भरें।

परांठे के लिए लोई पर मैदा का उपयोग करें

स्टफिंग करने के बाद जब लोई तैयार कर लेते हैं तो उसे बेलने से पहले दोनों साइड मैदा का उपयोग करें। ऐसा करने से पराठा बेलने में आसानी होगी और परांठा फटेगा भी नहीं। इसके अलावा पराठा बनाते समय आटे में नमक मिक्स करें और स्टफिंग में नमक कम ही रखें। ऐसा इसलिए क्योंकि नमक पानी छोड़ता है। जिससे पराठे की स्टफिंग गीली हो जाती है और पराठा भरने पर परांठा फटने का डर बना रहता है।

लास्ट में करें बेलन का इस्तेमाल-

अक्सर लोग पराठे में अधिक स्टफिंग भर देते हैं, जिसे बेलने के बाद यह फट कर बाहर आ जाती है। अगर आपको पराठे के अंदर स्टफिंग ज्यादा पसंद हैं तो इसे बनाते समय अपने हाथों से इसे दबाते हुए फैलाएं। हाथों से चारों तरफ फैलाने के बाद इसमें थोड़ा सा मैदा लगाएं और फिर आखिर में बेलन से बेल दें। ऐसा करने से पराठा नहीं फटेगा। ध्यान रखें कि पराठा बनाते समय बेलन का अधिक उपयोग नहीं करना है। पराठे को हल्के हाथों से दोनों साइड मैदा लगाते हुए बेलें।