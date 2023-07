Kitchen Hacks: नॉनवेज के शौकीन लोग इस तरह करें फ्रेश चिकन की पहचान, ये टिप्स आएंगे काम

ऐप पर पढ़ें

Hacks To Test The Freshness Of Raw Chicken: अगर आप नॉनवेज खाने के शौकीन हैं और अपनी किचन में हर दूसरे दिन नई-नई चिकन रेसिपी ट्राई करते रहते हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। आपकी कोई भी चिकन रेसिपी तभी टेस्टी बनेगी जब उसमें इस्तेमाल होने वाला चिकन फ्रेश होगा। लेकिन अगर आपको फ्रेश चिकन की पहचान नहीं है तो दुकानदार आपको पहले से रखा बासी चिकन भी बेच सकता है। जिसे खाने के बाद आपकी सेहत खराब हो सकती है। ऐसे में अगर आप स्वाद और सेहत दोनों को बनाए रखते हुए चिकन रेसिपी का मजा लेना चाहते हैं तो इस तरह करें फ्रेश चिकन की पहचान।

फ्रेश चिकन पहचानने के टिप्स-

सूंघकर-

फ्रेश चिकन की पहचान करने का सबसे पहला टिप यही है कि आप उसे सबसे पहले सूंघकर देखे। फ्रेश चिकन में कभी भी कोई गंध नहीं होती है या बहुत हल्की होगी। लेकिन अगर चिकन में तेज गंध आती है वो समझ जाएं पुराना है। ऐसे में किसी भी नॉन वेज शॉप पर जाकर हमेशा चिकन अपने सामने ही कटवाकर लें।

चिकन का रंग-

फ्रेश चिकन हमेशा हल्का गुलाबी रंग का होगा लेकिन पुराना पहले से रखा हुआ चिकन है तो उसका रंग गहरा या ब्राउन हो जाएगा। अगर चिकन का रंग गुलाबी नहीं है तो भले ही दुकानदार आपसे कितना ही क्यों न कहें कि चिकन फ्रेश है, अभी काटा है, आप उसे खरीदकर पकाने की गलती न करें।

पैकेट बंद चिकन-

वैसे तो पैकेट बंद चिकन खाने से हमेशा ही बचना चाहिए। लेकिन, फिर भी अगर आप पैकेट बंद चिकन खरीद रही हैं, तो सबसे पहले उसकी एक्सपायरी डेट जरूर चेक करें। इसके बाद पैकेट खोलकर देखें कि कोई गंदी स्मेल तो नहीं आ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार दुकानदार ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए पुरानी एक्सपायरी डेट को मिटाकर दोबारा नई एक्सपायरी डेट लिख देते हैं।