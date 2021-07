Kitchen Hacks: सब्जी में हो गया है नमक तेज, स्वाद ठीक करने के लिए अपनाएं ये टिप्स

Useful Easy Ways To Fix Extra Salt In Curries: कई बार जल्दबाजी में खाना बनाते समय खाने में नमक ज्यादा हो जाता है। महिलाओं की परेशानी तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब घर पर कोई मेहमान आने वाला हो और सब्जी या दाल में नमक ज्यादा पड़ जाए। अगर आपके साथ भी यह समस्या आई है तो टेंशन छोड़ अपनाएं ये गजब के किचन हैक्स। जी हां इस आसान टिप्स को आजमाकर आप बड़ी आसानी से सब्जी का स्वाद ठीक कर सकती हैं।

खाने में नमक ज्यादा होने पर ऐसे करें उसे बैलेंस-

भुना बेसन-

अगर सब्जी में नमक ज्यादा हो जाए तो आप उसमें थोड़ा सा भुना हुआ बेसन मिला दें। ऐसा करने से सब्जी का नाम कम हो जाएगा। आप इस टिप को ग्रेवी और सूखी, दोनों तरह की सब्जियों में इस्तेमाल कर सकती हैं।

आटे की गोलियां-

सब्जी में नमक कम करने के लिए आप दूसरा तरीका भी अपना सकती हैं। इसके लिए आप आटे की गोलियां बनाकर सब्जी में डाल दें। ऐसा करने से खाने में नमक कम हो जाएगा।

उबला आलू-

सब्जी या दाल में नमक ज्यादा होने पर आप उसमें उबला हुआ आलू मिलाकर भी बिगड़े हुए स्वाद को ठीक कर सकती हैं। ऐसा करने से न सिर्फ खाने में नमक की मात्रा कम होगी बल्कि सब्जी या दाल की ग्रेवी भी गाढ़ी हो जाएगी।

नींबू का रस-

सब्जी में गिरे ज्यादा नमक को बैलेंस करने के लिए आप उसमें नींबू का रस मिला सकते हैं। ऐसा करने से सब्जी का स्वाद भी खराब नहीं होगा और नमक भी कम हो जाएगा।

ब्रेड

सब्जी या दाल में नमक ज्यादा होने पर आप सब्जी में ब्रेड के 1-2 स्लाइस डालकर 10 मिनट के लिए छोड़ दें। ऐसा करने से सब्जी या दाल का नमक कम हो जाएगा।