Kitchen Hacks: बेकिंग सोडा हो या बेकिंग पाउडर ये भी होते हैं एक्सपायर, इस आसान तरीके से करें पहचान

Easy way to check the expiry of baking soda and baking powder: बच्चों के लिए केक बनाना हो या फिर नाश्ते में छोले भटूरे, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल हर किचन में किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर भी बाकी चीजों की ही तरह एक्सपायर होते हैं। ऐसे में आपकी सेहत को ध्यान में रखते हुए आपको बताते हैं वो आसान तरीका, जिसकी मदद से आप दोनों चीजों की एक्सपायरी डेट बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं।

आपकी किचन में रखे बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर की एक्सपायरी डेट भले ही निकल गई हो, लेकिन इस आसान तरीके को अपनाकर आप यह आसानी से पता कर सकते हैं कि आप इन दोनों चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं।

बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर की एक्सपायरी डेट चेक करने के लिए जरूरी सामग्री-

-बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा- 1/4 छोटा चम्मच

-गर्म पानी - 1/2 कप गर्म पानी

-सफेद या सेब साइडर सिरका (यदि बेकिंग सोडा का परीक्षण कर रही हैं) - ¼ छोटा चम्मच

-नींबू का रस - 1/4 छोटा चम्मच

बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर की एक्सपायरी डेट चेक करने की विधि-

1- एक कटोरी में 1/2 कप गर्म पानी डालें।

2- अगर आप बेकिंग सोडा को चेक कर रही हैं, तो सिरका या नींबू का रस पानी में 1/4 चम्मच मिलाएं।

3- यदि आप बेकिंग पाउडर का परीक्षण कर रहे हैं, तो आपको सिरका डालने की कोई आवश्यकता नहीं है।

4- फिर इस मिश्रण में 1/4 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर डालें।

5- बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर डालने के बाद, अगर मिश्रण में तुरंत बुलबुले आते हैं, तो आपका बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर अभी भी ठीक है। यदि आप कोई बुदबुदाहट नहीं देखते हैं, तो समय आ गया है कि आप बेकिंग सोडा बदल लें।