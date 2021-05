Kitchen Hacks: आलू और प्याज कभी नहीं होंगे अंकुरित, बस फॉलो करें ये 'Tips and Tricks'

Easy Hacks To Stop Potatoes And Onions From Sprouting: आलू और प्याज, इन दो सब्जियों का इस्तेमाल लगभग हर सब्जी के साथ किया जाता है। यही वजह है कि घर की महिलाएं एक साथ कई किलो प्याज और आलू खरीदकर पहले से ही अपनी किचन में हफ्तेभर के लिए स्टोर कर लेती हैं। लेकिन आलू-प्याज का रख-रखाव अगर अच्छी तरह से न किया गया हो तो उनमें से अंकुर निकलने लगते हैं और वो जल्दी खराब होने लगते हैं। ऐसे में इन आसान टिप्स को अपनाकर आप आलू-प्याज को अंकुरित होने से बचा सकती हैं। आइए जानते हैं क्या हैं ये टिप्स।

कागज के लिफाफे का इस्तेमाल-

कागज के लिफाफे में आलू और प्याज स्टोर करके रखने से वो कभी भी अंकुरित नहीं होते हैं। अगर आप भी आलू और प्याज को अंकुरित होने से बचाना चाहती हैं, तो कागज के लिफाफे में इन्हें स्टोर करके रखें।

गरम जगह पर न करें स्टोर -

आलू और प्याज को अंकुरित होने से बचाने के लिए उन्हें कभी भी गर्म जगह पर स्टोर न करें, ऐसा करने पर वो अंकुरित होने लगते हैं। आलू और प्याज को स्टोर करने के लिए ऐसी जगह का चुनाव करें जहां अधिक गर्मी न होती हो और वो जगह हमेशा ठंडा बनी रहे। इसके अलावा आलू-प्याज को ऐसी जगह स्टोर करके रखें जहां से उन्हें हवा लग सकते हैं। हवा न लगाने से उनमें फफूंदी लगाने लगती है।

सूती कपड़े का करें इस्तेमाल -

बाजार से प्लास्टिक की थैली या बैग में रखकर आलू और प्याज को दिया जाता है। अगर आप आलू-प्याज को उसी प्लास्टिक की थैली में स्टोर करके रख देते हैं तो वो अंकुरित होने लगते हैं। इन्हें स्टोर करने के लिए आप किसी सूती कपड़े का इस्तेमाल करें। सूती कपड़े में रखने से आलू और प्याज अंकुरित नहीं होते हैं।

फ्रिज में न रखें -

कई ऐसे लोग हैं जो आलू को लंबे समय तक फ्रेश बनाए रखने के लिए उसे फ्रिज में रख देते हैं। लेकिन फ्रिज में रखने से आलू अंकुरित होने लगते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आलू में स्टार्च होता हैं, जो फ्रिज में रखने से शुगर में बदल जाता है और आलू अंकुरित होने लगते हैं।

फलों के साथ मिलाकर न रखें आलू-प्याज-

कई ऐसे फल होते हैं, जिनमें इथाइलीन नामक रसायन मौजूद होता है, जिसकी वजह से आलू और प्याज अंकुरित होने लगते हैं। इसके अलावा आलू और प्याज को कभी भी पानी से साफ करके भी स्टोर नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से उनमें मौजूद नमी उन्हें अंकुरित करने का कारण बन सकती है।