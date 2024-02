ऐप पर पढ़ें

Types of kisses with their meaning: प्यार को जाहिर करने का सबसे खूबसूरत तरीका किस यानी चुंबन होता है। यही वजह है कि वैलेंटाइन वीक में वैलेंटाइन डे से एक दिन पहले यानी 13 फरवरी को किस डे सेलिब्रेट किया जाता है। किस इजहार-ए-मोहब्बत के साथ जीवन भर साथ निभाने का वादा भी माना जाता है। बता दें, किस एक नहीं बल्कि कई तरह के होते हैं। खास बात यह है कि हर किस का अपना एक अलग मतलब होता है। आइए जानते हैं कितने तरह के होते हैं किस और पार्टनर के किस करने के तरीके से उनके मन की बात को जानने का क्या है तरीका।

माथे पर चुंबन-

माथे पर चुंबन, प्यार जाहिर करने का सबसे पवित्र तरीका माना जाता है। यह आपको रिश्ते में स्नेह और सुरक्षा का अहसास करवाकर मन से अपने रिश्ते के प्रति असुरक्षा और घबराहट के भाव को दूर करता है।

गाल पर चुंबन-

छोटा बच्चा हो या आपकी प्रेमिका, गाल पर चुंबन लेने का अर्थ प्रेम और वात्सल्य का इजहार करना होता है। यह आप दोनों के बीच लगाव और आपसी जुड़ाव को दर्शाता है। इसका सीधा अर्थ है कि उसे लगता है कि आप प्यारे और सुंदर हो।

हाथ पर चुंबन-

हाथ पर चुंबन कई बार किसी व्यक्ति की प्रंशसा के लिए भी किया जाता है। कभी-कभी कोई अपनी अच्छी भावना को व्यक्त करने के लिए हाथ चूम लेता है। इसका एक मतलब यह भी होता है कि दूसरा व्यक्ति आपकी ओर आकर्षित है और आपके साथ डेट करना चाहता है।

होंठ पर चुंबन-

होंठ पर चुंबन आकर्षण और इंटेमेसी को दर्शाता है। अगर आप किसी से लंबे समय से प्यार में हैं तो ये किस किया जाता है।

कान पर चुंबन-

कान पर चुंबन देने को ईयरलोब किस कहते हैं। इस किस को रोमांटिक किस माना जाता है। प्यार करने वाले अपने पार्टनर को इस तरह का किस करके रोमांस का एहसास करवाते हैं।