देवरानी-जेठानी के रिश्ते में कभी नहीं आएगी दरार, बेशुमार प्यार के लिए इन आसान बातों का रखें ध्यान

देवरानी और जेठानी का रिश्ता काफी नाजुक होता है। छोटी सी गलती इस रिश्ते को खराब कर सकती हैं। अगर आप देवरानी और जेठानी एक दूसरे की सहेली बनना चाहती हैं तो हम आपको कुछ आसान तरीके बता रहे हैं।

टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Avantika Jain Wed, 06 Apr 2022 10:35 AM

