हॉट वेव्स हमारी बॉडी को झुलसा देती है। यूवी रेज़ का असर चेहरे के साथ-साथ पूरे शरीर को प्रभावित करता है। पसीना आना, बार-बार प्यास लगना और थकान इसके मामूली लक्षण है। गर्मी के मौसम में खुद को हेल्दी रखने के लिए यूं तो हम कई प्रयास करते हैं, मगर फिर भी कई बार डिहाइड्रेशन, टैनिंग, घमोरियां और आंखों में दर्द समेत कई समस्याएं हमें घेरने लगती है। जानते हैं, खुद को इन समस्याओं से बचाने और बॉडी को ठंडा रखने (how to stay cool in the summer) के लिए आसान हैक्स। अधिक जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें - तपिश भरी गर्मी से खुद को बचाने के लिए इस समर सीजन जरूर ट्राई करें ये 5 टिप्स



