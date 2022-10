Karwa Chauth Makeup Tips: मेकअप करने के बाद चेहरा दिखता है काला, ये ट्रिक्स हैं मददगार

How To Do Karwa Chauth Makeup: इस साल करवाचौथ 13 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस खास दिन पर महिलाएं अपने पति के लिए उपवास रखती हैं और उनकी लंबी आयू की कामना करती हैं। इसी के साथ महिलाएं नए कपड़ों में तैयार होकर 16 श्रृंगार करती हैं। अब जब त्योहार इतना खास है तो इसे मनाया भी खास तरीके से जाता है। महिलाएं फुल मेकअप करती हैं। हालांकि कुछ की शिकायत रहती है कि मेकअप के तुरंत बाद उनका चेहरा काला पड़ जाता है। ऐसा तब होता है जब आप प्रोडक्ट को सही तरह से अप्लाई नहीं करते हैं। यहां हम कुछ ट्रिक्स बता रहे हैं जो फ्लॉलेस मेकअप पाने में आपकी मदद कर सकते हैं।

1) फाउंडेशन- मेकअप करने के लिए फाउंडेशन काफी जरूरी है, लेकिन जब इसे गलत तरीके से अप्लाई किया जाता है तो चेहरा काला पड़ जाता है। इसे लगाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी पैलेट में थोड़ा फाउंडेशन निकालें। फिर इसमें प्राइमर, फेस ऑयल को मिक्स करें। इसी के साथ अपने कॉमपेक्ट में से थोड़ा सा खुरचें और मिलाएं। अब इस डॉर फॉर्म में चेहरे पर लगाएं। फिर गीले ब्यूटी ब्लेंडर से इसे स्प्रेड करें।

2) काजल- ज्यादातर लोग पेंसिल वाले काजल को डायरेक्ट आंखों पर लगा लेते हैं। लेकिन अक्सर ये स्मज हो जाता है। ऐसे में ये लुक को पूरी तरह से खराब कर देता है। काजल लगाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने काजल को थोड़ा सा पैलेट में निकालें और थोड़े पानी से साथ ब्रश की मदद से मिक्स करें। फिर इसे अपने आंखों पर लगाएं। अंत में काजल के रंग की मैचिंग का आइशैडो भी लगाएं।

3) लिपस्टिक- लिपस्टिक लगाने के लिए भी आपको ट्रिक्स को फॉलो करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले होठों को स्क्रब करें और फिर अपने होठों पर सबसे पहले लिप बाम लगाएं (बिना रंग वाला)। फिर लिप लाइनर की मदद से आउटलाइन करें और किनारों को अच्छे से फिल करें। अब अपनी फेवरेट लिपस्टिक का रंग लें और फिर इसे ब्रश की मदद से होठों पर लगाएं। अंत में ग्लोसी शेड के लिए ग्लोस लगाएं और मैट के लिए लिपस्टिक की मैचिंग का आईशैडो होठों पर लगाएं। ऐसा करने पर रंग और भी ज्यादा उभर कर आता है।

