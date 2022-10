कल यानी 13 अक्टूबर को करवा चौथ है। इस दिवस पर विवाहित हिन्दू महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और रात में चांद देखकर अपना व्रत खोलती हैं। करवा चौथ (Karwa Chauth) की खास बात यह है कि इस दिन महिलाएं सोलाह सोलह श्रृंगार करती हैं। इनमें भी मेहंदी का खास स्थान है। मेहंदी से सजी हथेलियां किसी भी स्त्री का रूप निखार देती हैं और तन और मन को शांत करती हैं। तो अगर आप भी अपनी मेहंदी का रंग एकदम गाढ़ा करना चाहती हैं, तो आजमाएं ये 6 सुपरइफैक्टिव (how to darken your mehndi) घरेलू नुस्खे।अधिक जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें - मेहंदी का रंग नेचुरली गहरा करना है, तो ट्राई करें बरसों से आजमाए जा रहे ये 6 तरीके

