करीना कपूर की इस ड्रेस की कीमत जानकर आप सोचेंगे 'इतने में तो एक समर ट्रिप का खर्चा निकल आता'

करीना कपूर का एक पार्टी लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस फोटो में करीना ने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी हुई है। इस ड्रेस में बेबो बेहद एलिगेंंट लग रही हैं। जानें क्या है इस ड्रेस की कीमत

लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Pratima Jaiswal Wed, 06 Apr 2022 06:21 PM

इस खबर को सुनें