Dahi Chutney Recipe: रेस्तरां स्टाइल दही वाली हरी चटनी लगती है जबरदस्त, बिरयानी के साथ करें सर्व

रेस्तरां में खाने के साथ एक स्वादिष्ट चटनी दी जाती है, जिसे हम सभी घर पर बनाने की लाख कोशिश करते हैं, लेकिन ये कभी सही नहीं बन पाती। यहां हम बता रहे हैं रेस्तरां स्टाइल दही वाली हरी चटनी की रेसिपी।

Avantika Jain टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Tue, 03 May 2022 09:43 AM

