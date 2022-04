क्या प्रेग्नेंसी के शुरुआती दिनों में पेट के बल सोना सेफ है? जानिए बेस्ट स्लीपिंग पोजीशन

प्रेगनेंट महिला के लिए शुरुआती दिना काफी अहम होते हैं, क्योंकि इस दौरान बच्चा मां के पेट में अपनी जगह बना रहा होता है। ऐसे में बैठने से लेकर सोने तक में आपको सावधान रहना जरूरी है।

टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Avantika Jain Wed, 06 Apr 2022 06:05 PM

इस खबर को सुनें