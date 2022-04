हेल्दी रहने के लिए क्या पूरी तरह छोड़ देने चाहिए चीनी और नमक? जानिए इस बारे में क्या कहते हैं विशेषज्ञ

अगर चीनी और नमक डायबिटीज और हाई बीपी जैसी बीमारियों को कारण बनते हैं, तो क्या इन्हें पूरी तरह आहार से हटा देना हेल्दी रहने की गारंटी हो सकता है? चलिये इस लेख के माध्यम से पता करते हैं।

Yogita Yadav Wed, 13 Apr 2022 12:58 PM

