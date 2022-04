ज्यादातर महिलाएं ही क्यों होती हैं एनीमिया की शिकार? एक्सपर्ट्स से जानें बड़ी वजह

Why women need more iron than men: परिवार में रहने वाले हर सदस्य की सेहत की बागडोर संभालकर रखने वाली घर की महिलाएं अक्सर अपनी सेहत को ही नजरअंदाज कर देती हैं। आज आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने के बावजूद भी भारतीय महिलाएं पोषण की कमी से जूझ रहीं हैं। जिनमें सबसे बड़ी समस्या एनीमिया की ही है। दरअसल एनीमिया एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है शरीर में खून की कमी। यह एक ऐसी स्थिति है जब शरीर में रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है। एनीमिया से पीड़ित होने पर व्यक्ति को लगातार थकान महसूस होती रहती है।

क्या है एनीमिया-

शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए उसे कई अन्य पोषक तत्वों के साथ आयरन की भी जरूरत होती है। आयरन शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है। ये कोशिकाएं शरीर में हीमोग्लोबिन बनाने का काम करती हैं। हीमोग्लोबिन फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर रक्त में पहुंचाता है। लेकिन जब शरीर में आयरन की कमी होने लगती है तो उससे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा भी कम हो जाती है। जिससे ऑक्सीजन की भी कमी होने लगती है। जिसकी वजह से व्यक्ति को कमजोरी और थकान महसूस होने लगती है, इसी स्थिति को एनीमिया कहते हैं।

एनीमिया के लक्षण-

-लंबे समय से थकान

-त्वचा का पीला होना

- ऊर्जा की कमी

- सांस की तकलीफ

- तेज दिल की धड़कन

- मूडी होना

- भूख कम लगना या हर वक्त मायूसी जैसे लक्षणों का अनुभव करना

एनीमिया के प्रकार-

एनीमिया 3 तरह का होता है- माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। अगर बॉडी में हीमोग्लोबिन 10 से 11 g/dL के आसपास है तो इसे माइल्ड एनीमिया कहते हैं। वहीं अगर हीमोग्लोबिन 8 से 9 g/dL होता है तो इसे मॉडरेट एनीमिया कहते हैं। जबकि सीवियर एनीमिया में हीमोग्लोबिन 8 g/dL से कम होता है। यह एक गंभीर स्थिति होती है, जिसमें मरीज की हालत के अनुसार खून चढ़ाने की नौबत भी आ जाती है।

महिलाओं में एनीमिया के कारण-

गर्भावस्था -

आयरन सप्लीमेंट के अभाव में कई गर्भवती महिलाओं को आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके आयरन को अपने बढ़े हुए खून के साथ-साथ बढ़ते शिशु के लिए हीमोग्लोबिन का स्रोत बनना पड़ता है। ऐसी स्थिति में एनीमिया होने का जोखिम बढ़ जाता है।

पीरियड्स-

पीरियड्स के दौरान महिलाओं को बहुत अधिक ब्लड लॉस होता है। जिसकी वजह से अधिकतर महिलाएं एनीमिया की शिकार हो जाती हैं। इसके अलावा पेप्टिक अल्सर (peptic ulcer), कॉलोन पॉलीप (colon polyp) या कॉलोरेक्टल कैंसर (colorectal cancer) के कारण भी एनीमिया होता है।

विटामिन बी-12की कमी-

शरीर में विटामिन बी-12 की मात्रा कम होने पर भी एनीमिया जैसी गंभीर समस्या होने का खतरा बढ़ जाता है। विटामिन बी-12 की कमी होने पर रेड ब्लड सेल्स का निमार्ण भी कम हो जाता है। जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन भी कम होने लगता है और महिला को एनीमिया होने का डर बना रहता है।

ब्रेस्ट फीडिंग-

बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाने वाली महिलाओं को भी एनीमिया होने का खतरा रहता है।

आहार में आयरन की कमी-

यदि कोई महिला अपने दैनिक आहार में बहुत कम आयरन का सेवन करती है तो उसके शरीर में आयरन की कमी हो सकती है। इससे बचने के लिए मांस, पोर्क, सी फूड, हरी सब्जियां जैसे पालक, ड्राइ फ्रूट्स, आदि खाद्य पदार्थों को अपने आहार में जरूर शामिल करें।

न्यूट्रिशनिस्ट और वैलनेस एक्सपर्ट वरुण कत्याल ( Varun Katyal, Nutritionist And Wellness Expert) कहते हैं कि हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे फूलगोभी,चने, अम्लान और मूली आयरन से भरपूर होते हैं। इसके अलावा आयरन की मात्रा शरीर में अच्छी करने के लिए फलियां और सूखे मेवे भी आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आप मांसाहारी हैं, तो आप अपनी डाइट में चिकन, मछली और अंडो को भी शामिल कर सकते हैं। पशुओं से मिला आयरन जिसे हेम आयरन के नाम से भी पहचाना जाता है शरीर में आसानी से अवशोषित होता है, जबकि पौधे से प्राप्त आयरन जिसे नॉन हेम आयरन कहा जाता है, अवशोषण के दौरान घट जाता है।

एनीमिया से बचने के लिए डाइट में शामिल करें ये चीजें-

विटामिन सी का सेवन-

एनीमिया की वजह से आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने लगता है। ऐसे में विटामिन सी का सेवन करने से आपके शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता और आयरन अब्सॉर्ब सही ढंग से हो पाता है। इसके लिए आप डाइट में संतरा, मौसंबी या फिर एक गिलास नींबू पानी रोज पिएं।

हरी सब्जियां खाएं-

पालक, सरसों का साग और ब्रोकली जैसी हरी सब्जियों में मौजूद क्लोरोफिल व्यक्ति को अधिक मात्रा में आयरन प्रदान करती है।

चुकंदर-

यह आयरन का अच्छा स्त्रोत है। इसको रोज खाने में सलाद या सब्जी के तौर पर शामिल करने से शरीर में खून की कमी नहीं होती। है। चुकंदर फोलिक एसिड (folic acid) से भरपूर होता है, जिसे आप सेब या गाजर के साथ मिला सकते हैं। दूसरी ओर, अनार आयरन से भरपूर होते हैं और साथ ही कॉपर और पोटेशियम जैसे अन्य न्यूट्रीएंट्स से भी भरपूर होते हैं।

किशमिश तथा खजूर-

किशमिश तथा खजूर खाने से शरीर को आयरन और विटामिन सी दोनों मिलते हैं। यह शरीर में आयरन अब्सॉर्प्शन बढ़ाकर खून की मात्रा को सही बनाए रखते हैं।