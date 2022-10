International Day of Girl Child: आज है अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस, जानें क्यों मनाया जाता है ये खास दिन

International Day of Girl Child: दुनियाभर में हर साल 11 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इस दिन को सबसे पहले साल 2012 में मनाया गया था। इस दिन को मनाने के पीछे का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण और उन्हें उनके अधिकार प्रदान करने में मदद करना, ताकि दुनिया भर में उनके सामने आने वाली चुनौतियों का वे सामना कर सकें और अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें।

अंतर्राष्ट्रीय बालिक दिवस 2022 की थीम-

इस साल अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2022 की थीम 'हमारा समय अभी है - हमारे अधिकार, हमारा भविष्य' (Our Time is now- our rights, our Future) रखी गई है।

अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस का इतिहास-

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बालिका दिवस मनाने की सबसे पहली पहल एक गैर-सरकारी संगठन 'प्लान इंटरनेशनल' प्रोजेक्ट के रूप में की गई थी। इस संगठन ने 'क्योंकि में एक लड़की हूं' नाम से एक कैंपेन शुरू किया। इसके बाद इस अभियान को इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ाने के लिए कनाडा सरकार से संपर्क किया गया।जिसके बाद कनाडा सरकार ने इस प्रस्ताव को 55वीं आम सभा में रखा। आखिरकार संयुक्त राष्ट्र द्वारा यह प्रस्ताव 19 दिसंबर, 2011 को पारित हो गया और इस दिन को मनाने के लिए 11 अक्टूबर का दिन चुना।