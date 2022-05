Honey Facial At Home: स्किन को शहद से मिलते हैं खूब फायदे, इंस्टेंट ग्लो के लिए इस तरह करें फेशियल 

Honey se kaise Karein Facial: शहद का इस्तेमाल कई सालों से घरेलू उपचारों में किया जा रहा है। शहद को हम अपनी ब्यूटी रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं और अगर आप चाहते हैं तो घर पर शहद का फेशियल कर सकते हैं। जानिए स्किन को बेदाग और इंस्टेंट ग्लो पाने के लिए शहद से कैसे करें फेशियल।



शहद के साथ कैसे करें फेशियल (How to Do Honey Facial At Home)

1) सबसे पहले करें चेहरे को क्लीन- किसी भी फेशियल में पहला स्टेप क्लिंजिंग ही होता है। ऐसे में शहद से फेशियल करने पर आप शहद की एक पतली लेयर को लगाएं और इसे 10 से 12 मिनट तक लगा रहने दें। जब से सूख जाए तो चेहरे पर हल्का पानी लगाएं और सर्कुलर मोशन में मसाज करें। फिर गीली रूई की मदद से चेहरे को साफ करें।



2) दूसरे स्टेप में करें एक्सफोलिएट- स्किन को एक्सफोलिएट करने के लिए आप शहद में चावल का आटा मिलाए। इसे अच्छे से मिक्स करें और फिर थोड़ी-थोड़ी मात्रा में लेकर इसे चेहरे पर लगाएं। ये स्किन से सभी तरह की गंदगी को निकाल देगा और चेहरे को बेदाग बनाएगा।

संबंधित खबरें



3) तीसरे स्टेप में करें मसाज- मसाज करने के लिए आप शहद में केला या फिर पपीता को मैश कर के मिलाएं। अब इस मिश्रण की मदद से चेहरे की मसाज करें और रिलेक्स करें। 7 से 10 मिनट मसाज करने के बाद अपने चेहरे को ठंडे पानी से धोएं



4) ग्लो पैक है सबसे जरूरी- फेशियल के बाद स्किन के पोर्स खुल जाते हैं ऐसे में इन्हें सही तरह से बंद करना जरूरी है। इसलिए फेशियल के बाद फेस पैक जरूर लगाएं। शहद फेशियल में फेस पैक बनाने के लिए जौ का आटा लें और फिर उसमें एक चम्मच शहद, गुलाब जल और कच्चा दूध मिलाएं। अब इस को पैक चेहरे पर लगाएं और सूखने के बाद धो लें।



यह भी पढ़ें: Milk Facial At Home: चेहरे पर चाहिए पार्लर जैसा ग्लो? खूबसूरत ग्लोइंग स्किन के लिए दूध से इस तरह करें फेशियल