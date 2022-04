Myths about bra : स्तन हित में आपको छोड़ देने चाहिए ब्रा से जुड़े ये 4 मिथ्स

काली ब्रा से कैंसर हो सकता है और ब्रा न पहनने से आपकी ब्रेस्ट लटकने लगते हैं, ये तमाम वे तर्क है जो ब्रा के आसपास घूमते रहते हैं। पर अब वक्त है स्तन हित में ब्रा से जुड़े ये मिथ्य तोड़ देने का।

Yogita Yadav Sat, 16 Apr 2022 06:23 PM

इस खबर को सुनें