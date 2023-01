उर्फी की तरह ऊनी कपड़े पहनने पर क्या आपको भी हो जाती है एलर्जी? ऐसे करें बचाव

ऐप पर पढ़ें

How To Protect Yourself From Woolen Clothes Allergy: उर्फी अपनी फैशन स्टाइल के साथ ही अपने बेबाक अंदाज के लिए चर्चा में रहती हैं। वह अपनी लाइफ में हो रही चीजों के बारे में खुलकर बात करती हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए बताया कि उन्हें ऊनी कपड़े पहनने की वजह से एलर्जी हो गई है। वैसे ऊनी कपड़े पहनने पर अक्सर लोग एलर्जी होने की शिकायत करते हैं। वुलन पहनते ही अगर आपके चेहरे या फिर शरीर के किसी भी हिस्से पर रेडनेस, स्वैलिंग, स्केली, नाक बंद होना, स्किन पर खुजली और रैशेज आना जैसी दिक्कतें आ जाती है, तो समझ जाएं कि आपको ऊनी कपड़ों से ऐलर्जी है। आमतौर पर यह परेशानी हाथों और पैरों में ज्यादा देखने को मिलती है। इस परेशानी से निपटने के लिए आपको इन तरीकों के बारे में पता होना चाहिए।



1) कॉटन के कपड़े पहनें क्योंकि कॉटन कपड़े एलर्जी से बचने का सबसे अच्छा तरीका है।

2) नए कपड़े पहनने से पहले धोएं। ध्यान रखें कि कपड़े धोते समय साबुन और पानी का ही इस्तेमाल करें और जितना संभव हो, कम करें।

3) कपड़े के कंडीशनर और डिटर्जेंट के इस्तेमाल से बचें। खासकर जिसमें परफ्यूम और दूसरे हार्ड केमिकल्स होते हैं।

4) इस बात पर भी गौर करें कि स्किन में जलन का कारण क्या है और फिर इससे बचें।

5) पुराने कपड़ों को हटा दें क्योंकि हो सकता है कि उनमें सालों से धूल और कण जमा हो गए हों।

6) दोबारा इस्तेमाल करने से पहले हमेशा अपने कपड़े धोएं। ऐसे कपड़े पहनना बंद करें जिनसे आपको एलर्जी हो।

