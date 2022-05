Ways to Use Vitamin E: स्किन पर हेल्दी ग्लो के लिए विटामिन ई है मददगार, इन तीन तरीकों से करें इस्तेमाल

Vitamin E For Skin: रेडिएंट-ग्लोइंग स्किन के लिए विटामिन ई का इस्तेमाल किया जा सकता है। विटामिन ई में शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। यही वजह है कि स्किन के लिए विटामिन ई काफी अच्छा साबित होता है। विटामिन ई स्किन को गहराई से मॉइस्चराइज करती है और मुंहासों को कम करती है। इसी के साथ सूरज से स्किन को जो डैमेज होता है उसे हील करने में भी ये मददगार साबित होती है। इसके कुछ फायदो में से एक ये भी है कि विटामिन ई हाइपरपिग्मेंटेशन को कम करती है। ऐसे में विटामिन ई आपके स्किनकेयर रूटीन में शामिल करने पर बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। यहां हम बता रहे हैं कि कैसे आप स्किन केयर में विटामिन ई को शामिल कर सकते हैं।



इन तरीकों से स्किन केयर में विटामिन ई को करें शामिल (Ways To Use Vitamin E For Skin Care)

1) मॉइस्चराइजर में मिलाकर करें इस्तेमाल

ब्यूटी एक्सपर्ट्स की मानें तो विटामिन ई को जब एक मॉइस्चराइजर में मिलाया जाता है, तो यह और ज्यादा अच्छी तरह से काम कर सकता है। विटामिन ई अपने गहरे हाइड्रेटिंग गुणों के लिए जाना जाता है। मॉइश्चराइजर में इसे मिलाने पर ये न सिर्फ स्किन को ब्राइट करता है, बल्कि ये स्किन को भी सॉफ्ट बनाता है। टोनर और सीरम लगाने के बाद हर दिन आप अपने मॉइस्चराइजर में विटामिन ई की 3-4 बूंदें मिलाएं और इस्तेमाल करें।



2) फेस मास्क में मिलाकर करें इस्तेमाल

हफ्ते में एक बार फेस मास्क में विटामिन ई को मिलाकर लगाने से स्किन नैचुरल चमक आ सकती है, ये फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से लड़ने में मदद करता है। विटामिन ई को फेस मास्क में जोड़ा जा सकता है। आप घर के बनाए किसी भी फेस पैक में विटामिन ई के 5 से 6 बूंदों को शामिल कर सकते हैं। ऐसा करने से स्किन पर हेल्दी ग्लो नजर आएगा।

संबंधित खबरें



3) स्किन सीरम की तरह करें यूज

यूं तो बाजार में आपको कई तरह के अच्छे सीरम मिल जाएंगे। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर विटामिन ई को सीरम के रूप में अपने स्किनकेयर रूटीन में शामिल करने से मुंहासों को कम करने में मदद मिलती है और आपको नैचुरल ग्लो भी। अपने चेहरे पर टोनर लगाने के बाद, अपनी उंगलियों पर विटामिन ई की 4-5 बूंदें लें और इसे अपने चेहरे पर लगाएं।

यह भी पढ़ें: Sonakshi Sinha Beauty Secret: स्किन के लिए मां के बताए नुस्खे को फॉलो करती हैं सोनाक्षी सिन्हा, बालों की ग्रोथ के लिए लगाती हैं ये तेल