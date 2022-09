How To reach Vaishno Devi: नवरात्रि में करने हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन, यहां देखें पहुंचने का सबसे सस्ता और सही तरीका

How to reach Mata Vaishno Devi Details in Hindi: नवरात्रि के दौरान ज्यादातर लोग देवी दर्शन के लिए अलग-अलग मंदिरों में जाते हैं। वहीं कुछ लोग देवी के सबसे प्रसिद्ध मंदिर माता वैष्णो देवी भी पहुंचते हैं। नवरात्रि में यहां पर लोगों की लंबी लाइन होती है। ऐसे में अगर आप भी इस पवित्र जगह पर जाने के बारे में सोच रहे हैं तो यहां हम डिटेल्स बता रहे हैं कि कैसे आप देवी के इस मंदिर में पहुंच सकते हैं।



माता वैष्णो देवी के पवित्र तीर्थ के दर्शन करने के लिए लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक छोटे से शहर कटरा पहुंचना पड़ता है। कटरा जम्मू से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, ऐसे में देश के बाकी हिस्सों से हवाई, रेल और सड़क मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। दिल्ली से करीब 7 घंटे की दूरी पर है ये लैंसडाउन हिल स्टेशन, जानिए यहां पहुंचने का बेस्ट तरीका



फ्लाइट से कैसे पहुंचे

वैष्णो देवी मंदिर तक पहुंचने के लिए, जम्मू हवाई अड्डा कटरा के सबसे करीब है। जम्मू हवाई अड्डे से कटरा पहुंचने के लिए कई टैक्सी और कैब मिल जाती हैं। इसके अलावा ये हवाई अड्डा भारत के प्रमुख शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। वहीं कुछ शहरों से कटरा की डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, ऐसे में आप दिल्ली से फ्लाइट ले सकते हैं।

ट्रेन से कैसे पहुंचे

माता वैष्णो देवी मंदिर तक पहुंचने के लिए सबसे पास रेलवे स्टेशन कटरा से उधमपुर है। कटरा पहुंचने के लिए कई टैक्सी और कैब हैं। दिल्ली रेलवे स्टेशन से आपको कटरा जाने की डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। इसके अलावा मंदिर तक पहुंचने के लिए एक टैक्सी किराए पर लें, मंदिर तक पहुंचने के लिए 11 घंटे का ट्रैवल करना होगा।



बस से कैसे जाएं

जम्मू सड़क से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। यहां जाने के लिए सभी प्रमुख उत्तर भारतीय शहरों से नियमित बस सेवाएं हैं, और यह जम्मू और कटरा से निजी डीलक्स बसों और टैक्सियों का संचालन करती है। अगर आपके शहर के कोई बस सेवा नहीं है तो आप चंडीगढ़ के लिए उड़ान लें, और फिर चंडीगढ़ से कटरा के लिए सीधी बसें हैं। अमृतसर से वैष्णो देवी मंदिर तक पहुंचने के लिए कई सेवाएं हैं। जरूरत को पूरा करने के लिए सरकारी और निजी बसें उपलब्ध हैं।