मनाली जाने की हो रही है प्लानिंग, दिल्ली से पहुंचने का ये है सबसे सस्ता तरीका

मनाली दिल्ली के पास मौजूद हिल स्टेशन में से एक है। जहां पर आप बर्फीली पहाड़ियों, खूबसूरत लोकल मार्केट, नटी किनारे बैठ कर पानी की आवाज को सुनना और खूबसूरत कैफे का मजा ले सकते हैं। दिल्ली से कुछ लोग लॉन्ग वीकेंड पर मनाली जाने की प्लानिंग करते हैं। दिल्ली से मनाली लगभग 550 किमी है (delhi to manali distance)। वहीं इंटरनेट पर सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से एक ये भी है कि दिल्ली से मनाली तक कैसे पहुंचा जाए? (How to Reach Manali from Delhi) अगर ये सवाल आपका या फिर आपके किसी दोस्त और परिवारजन का है तो यहां हम बता रहे हैं दिल्ली से मनाली पहुंचने का सबसे अच्छा और आसान तरीका-

दिल्ली से मनाली जाने के तीन आसान तरीके हैं, जिसमें आप...



हवाईजहाज से- मनाली के सबसे पास भुंतर हवाई अड्डा है, जो मनाली से लगभग 50 किमी की दूरी पर है। कई ऐसी डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं जो भुंतर को दिल्ली और चंडीगढ़ से जोड़ती हैं। एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद आपको प्रीपेड टैक्सी आसानी से ​​मिलेंगी, जिन्हें आप अपनी सुविधा के अनुसार बुक कर सकते हैं।

ट्रेन से- ऊंची पहाड़ी पर होने के कारण मनाली तक कोई ट्रेन नहीं है। हालांकि मनाली के सबसे पास चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन या पठानकोट में है। अगर आप दिल्ली से मनाली जा रहे हैं, तो आप चंडीगढ़ जा सकते हैं और फिर आगे के ट्रैवल के लिए बस या टैक्सी का ऑप्शन चुन सकते हैं।

बाय रोड- लेह, कुल्लू, शिमला, धर्मशाला और नई दिल्ली समेत कुछ लोकर जगहों से मनाली बसों के नेटवर्क से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आप दिल्ली से कोई अच्छी एसी वोल्वो बुक कर सकते हैं। इस तरह की बस की टिकट लगभग 800-1200 रुपये का होता है। हालांकि, बस टिकट की कीमत बदलती रहती है।

क्या है बेहतर ऑप्शन

दिल्ली से मनाली जाने के लिए बाय रोड बेहतर विकल्प हो सकता हैं। दिल्ली के हर बड़े एरिया से आपको मनाली जाने वाली वोल्वो मिल जाएंगी। ये दिल्ली से चलती है और बीच में 2 जगहों पर रुकती हैं (ये सभी बस का अलग होता है)। वहीं आपको डायरेक्ट मनाली पहुंचाती हैं, ऐसे में बीच में होने वाली परेशानी से आप बच सकते हैं। यह भी पढ़ें:Manali or Dalhousie: घूमने के लिए मनाली और डलहौजी में से क्या है बेस्ट? जानिए