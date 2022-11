सर्दियों के मौसम में ड्राई स्किन से छुटकारे के लिए लगाएं ये फेस पैक, मिनटों में दिखेगा असर

ऐप पर पढ़ें

Simple And Easy Face Pack: सर्दियों का मौसम काफी आरामदायक होता है, हालांकि यह आपकी स्किन के लिए कई परेशानियों के साथ आता है। खासकर इस मौसम में होने वाली ड्राई स्किन। ड्राई और ठंडी हवा आपकी त्वचा को कुछ ही समय में पपड़ीदार और फटा हुआ बना सकती है। वैसे तो इससे छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका है कि बहुत सारा पानी पीएं हालांकि स्किन की देखभाल भी काफी जरूरी है। यहां हम बता रहे हैं सिंपल तरीके से कैसे बनाएं जा सकते हैं फेस पैक।

ड्राई स्किन के लिए कैसे बनाएं फेस पैक (How to Make Face Pack For Dry Skin)

1) शहद और गुलाब जल

शहद और गुलाब जल दोनों ही त्वचा की मरम्मत करने के लिए अच्छे होते हैं। सर्दियों में खोई हुई स्किन की चमक वापिस लाने के लिए ये दोनों चीजें बेस्ट हैं। इसे बनाने के लिए 1 बड़ा चम्मच शहद लें और फिर इसमें 1 बड़ा चम्मच गुलाब जल लें। दोनों को एक साथ मिलाएं। फिर इसे चेहरे और गर्दन पर समान रूप से लगाएं। इसे 10 मिनट के लिए लगा रहने दें और फिर अपने चेहरे को साफ करें। अच्छे रिजल्ट के लिए इसे हर दिन इस्तेमाल करें।

2) शहद और मलाई

शहद नेचुरल हाइड्रेटर की तरह काम करता है। इसी के साथ दूध की मलाई सुस्त और ड्राई स्किन से छुटकारा दिलाने में मदद करती है। इसे बनाने के लिए दूध की मलाई और शहद बराबर मात्रा में लें और दोनों को मिलाकर पेस्ट बना लें। फिर इसे चेहरे और गर्दन पर अच्छे से लगाएं। इसे करीब 25 मिनट तक लगा रहने दें और फिर इसे धोएं। अच्छे रिजल्ट के लिए हर दिन इसका इस्तेमाल करें।

3) नारियल से बनाएं फेस पैक

नारियल से बना फेस पैक पौष्टिक होता है और साथ ही मुंहासों जैसी परेशान करने वाली समस्याओं से निपटने में मदद करता है। इसे बनाने के लिए कद्दूकस किया हुआ नारियल लें, और इसे गाढ़ा पेस्ट होने तक ब्लेंड करें। इसमें थोड़ा पानी मिला सकते हैं। पेस्ट को अपने चेहरे और गर्दन पर लगभग 20 मिनट के लिए लगाएं और फिर ठंडे पानी से धोएं। अच्छे रिजल्ट के लिए हर दिन इसका इस्तेमाल करें।

