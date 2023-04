गर्मी के मौसम में चेहरे को ठंडक देता है चंदन फेस पैक, इस तरह बनाएं

ऐप पर पढ़ें

गर्मी के मौसम में चेहरे पर कुछ ठंडा लगाने का दिल करता है। इस मौसम में दादी-नानी के फेवरिट इंग्रेडिएंट यानी चंदन पाउडर का इस्तेमाल किया जा सकता है। चेहरे पर इसे लगाने से अनेकों फायदे मिल सकते हैं। चंदन में एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं, जो स्किन सेल्स को हेल्दी रखते हुए समय से पहले नजर आने वाले एजिंग के संकेतों से दूर रखते हैं। यहां देखिए इससे फेस पैक कैसे बनाएं-

चंदन से कैसे बनाएं फेस पैक (How to make Face Pack with Chandan)

1) ऑयली स्किन के लिए फेस पैक

इसे बनाने के लिए आपको चाहिए

-चंदन का पाउडर

-गुलाब जल

कैसे बनाएं

दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स करें और फिर साफ चेहरे पर इस पैक को अप्लाई करें। फिर 10 से 15 मिनट के लिए लगा रहने दें। जब ये सूखने लगे तो इसे गुनगुने पानी से साफ करें।



2) एक्ने स्किन के लिए फेस पैक

इसे बनाने के लिए आपको चाहिए

-चंदन का पाउडर

-टी ट्री ऑयल

-लैवंडर का पानी

कैसे बनाएं

इसे बनाने के लिए तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स करें और एक स्मूद पेस्ट तैयार करें। इसे स्किन पर अप्लाई करने से पहले चेहरे को साफ करें, फिर इस पैक को चेहरे-गर्दन पर अप्लाई करें। 10 -15 मिनट बाद पैक को पानी से गीला करें और मसाज करते हुए चेहरे को साफ करें।



3) ड्राई स्किन के लिए फेस पैक

इसे बनाने के लिए आपको चाहिए

- चंदन का पाउडर

- दही

कैसे बनाएं

इसे बनाने के लिए चंदन पाउडर और दही को अच्छी तरह से मिक्स करें। इस पेस्ट को चेहरे पर मसाज करते हुए अच्छे से लगाएं और फिर 10 से 15 मिनट के लिए लगा रहने दें। पैक सूखने के बाद गुनगुने पानी से इसे साफ करें।

