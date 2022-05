Multani Mitti face packs: गर्मियों के मौसम में लगाएं मुल्तानी मिट्टी फेस पैक, सभी स्किन प्रॉब्लम से मिलेगा छुटकारा

मुल्तानी मिट्टी स्किन को साफ रखने में मददगार साबित होती है। यह मिट्टी स्किन से न केवल ऑयल को नियंत्रित करती है बल्कि ऑयल के प्रोडक्शन को भी नियमित करती है जिससे सभी तरह की स्किन को फायदा होता है। ये सर्कुलेशन को बूस्ट करता है और स्किन हेल्थ और टोन में सुधार करता है। स्किन प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए आप इसकी मदद से फेस पैक बना सकते हैं।

मुल्तानी मिट्टी से कैसे बनाएं फेस पैक (How to make Face Pack From Multani Mitti)

पिंपल्स और एक्ने- गर्मियों के मौसम में स्किन पर पिंपल्स और एक्ने की समस्या बढ़ जाती है। इससे छुटकारा पाने के लिए आप दो चम्मच मुल्तानी मिट्टी, शहद और एक चम्मच हल्दी पाउडर मिलाएं। अब इस पैक को साफ स्किन पर लगाएं और 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें।

डार्क सर्कल- मुल्तानी मिट्टी को ग्लिसरीन और बादाम के पेस्ट के साथ मिलाकर पेस्ट बनाएं। अब आंखों के आसपास इसे लगाएं। 10-15 मिनट तक सूखने दें। सूखने के बाद साफ करें।

पिगमेंटिड और टैनिंग- पिगमेंटेशन की समस्या भी इन दिनों काफी कॉमन है। इससे छुटकारा पाने के लिए आप मुल्तानी मिट्टी, शक्कर और नारियल पानी को बराबर मात्रा में मिलाएं और स्क्रब बनाएं। अब इसकी थोड़ी मात्रा लेकर स्किन पर लगाएं और सर्कुलर मोशन में स्क्रब करें। 5 से 7 मिनट स्क्रब करने के बाद इसे स्किन पर लगा रहने दें। अब गुनगुने पानी से धो लें।

ड्राई स्किन- दो बड़े चम्मच मुल्तानी मिट्टी में एक-एक चम्मच दूध और खीरे का रस मिलाएं। इस पैक को स्किन पर 15 मिनट के लिए लगाएं और फिर धो लें।

सेंसिटिव स्किन- मुल्तानी मिट्टी में थोड़ा सा दूध और एलोवेरा जेल मिलाकर पेस्ट बना लें। अब इसे चेहरे पर लगाएं और 15-20 मिनट तक सूखने दें। इसे धोकर स्किन को मॉइस्चराइज करें।



