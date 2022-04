Lip Balm At Home: गर्मियों में सूखे-फटे होठों से पाना चाहते हैं छुटकारा, नैचुरल चीजों से यूं बनाएं लिप बाम

गर्मियों के मौसम में पानी की कमी के कारण होंठ बार-बार सुखने लगते हैं। कई बार तो इन सुखे-फटे होठों में दर्द तक होने लगता है। इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए आप घर में ही कुछ लिप बाम बना सकते हैं।

टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Avantika Jain Tue, 12 Apr 2022 08:35 PM

इस खबर को सुनें