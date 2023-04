टैनिंग के कारण चेहरा हो गया है काला तो लगाएं ये फेस पैक, निकल जाएगी जमी गंदगी

ऐप पर पढ़ें

तेज धूप के कारण चेहरे पर कालापन दिखने लगता है। साथ ही प्रदूषण के कारण चेहरे पर गंदगी भी जमने लगती है। इससे निपटने के लिए लोग तरह-तरह की क्रीम का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फिर भी रिजल्ट कुछ खास नहीं मिलते। ऐसे में आप कुछ देसी तरीकों को अपना सकते हैं। यहां टैनिंग और चेहरे पर जमा गंदगी से निपटने के लिए कुछ तरीकों के बारे में बता रहे हैं जानिए-

टैनिंग से निपटने के लिए कैसे बनाएं फेस पैक (How to Make Face Pack To Remove Tanning)

1) इसे बनाने के लिए आपको चाहिए...

बेसन

नींबू का रस

हल्दी

गुलाब जल

कैसे बनाएं

बेसन और हल्दी को एक कटोरी में मिक्स करें और इसमें कुछ बूंद नींबू के रस की डालें। फिर इसमें जरूरत के मुताबिक गुलाब जल मिलाएं और फिर पेस्ट बना लें। अब इस पैक को साफ चेहरे पर अच्छी तरह से लगाएं। कुछ देर रहने के बाद चेहके को ठंडे पानी से साफ करें।

2) इसे बनाने के लिए आपको चाहिए...

बेसन

दही

टमाटर का रस

हल्दी

कैसे बनाएं

इसे बनाने के लिए एक कटोरी में सभी चीजों को मिलाएं और फिर पेस्ट तैयार करें। इसे अपने चेहरे पर लगाएं और सूखने दें। सूखने के बाद हाथों को गीला करें और फिर सर्कुलर मोशन में पैक को हटाएं। इसे चेहरे पर कम से कम 15 मिनट के लिए लगाना है। पैक हटाने के बाद चेहरे को ठंडे पानी से धोएं। ॉ

