मीठे-रसीले आमों की पहचान करने का ये है बेस्ट तरीका, मैंगो लवर्स जरूर जानें

How To Check Mango Is Sweet: गर्मी का मौसम शुरू हो गया है और इस मौसम में कई तरह के मौसमी फल आना शुरू हो जाते हैं। इस मौसम में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला फल आम है। ऐसे में कुछ दुकानों पर आम मिलने लगे हैं। मैंगो लवर्स हर दिन आम खाना पसंद करते हैं, ऐसे में बाजार से लाए गए मीठे दिखने वाले आम, कई बार खट्टे और अधपके निकलते हैं। ऐसे में आपको मीठे-रसीले आमों की पहचान करने का बेस्ट तरीका जानना चाहिए।

कैसे खरीदें मीठे-रसीले आम

आम को छूकर देखें

मीठे आम खरीदने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उन्हें छू कर देखें। पके हुए आम काफी मुलायम होते है। ऐसे में हमेशा इन्हें छूकर चेक करें। हालांकि, ऐसा करते समय इस बात का भी ध्यानन रखें कि ये बहुत ज्यादा गूदेदार ना हो गया हो।

खुशबू से पहचानें

पके आम की खुशबी पूरी तरह से अलग होती है। ऐसे में आम की डंडी के पास से इसे सूंघकर देखें। बिना पके आम में कोई महक नहीं होती है, ऐसे में पके हुए आम की खुशबू पहचानी जा सकती है।

रंग से करें पहचान

गहरे पीले रंग के आम हमेशा मीठे नहीं होते हैं। आम पर लगा हल्का लाल रंग मीठे-पके आम की पहचान है। अगर आम पर हरा रंग है तो वह कच्चा हो सकता है।

दाग की करें चांच

बक्से या फिर पेटी में रखे आम पर अक्सर दाग आ जाता है या फिर वह दब जाते हैं। ऐसे आमों को खरीदने से बचना चाहिए। क्योंकि उनके खराब निकलने का चांस ज्यादा होता है।

