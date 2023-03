काली कोहनी और घुटनों की वजह से होती है शर्मिंदगी, साफ करने के लिए अपनाएं ये ट्रिक्स

ऐप पर पढ़ें

How to Clean Elbow and Knee Darkness: चेहरे को खूबसूरत और चमकदार बनाने के लिए न जानें कितने ही प्रोडक्‍ट्स लगाते हैं। लेकिन कोहनी और घुटनों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। गर्मियों के मौसम में कट स्लीव्स और ढीले-ढ़ाले कपड़े पहने जाते हैं। हालांकि, कुछ लोग शॉर्ट ड्रेस और कट स्लीव्स पहनने से कतराते हैं। अगर ऐसा डार्क कोहनी और घुटनों के कारण होता है, तो आप इससे निपटने के लिए कुछ ट्रिक्स को अपना सकते हैं। देखिए-

अपनाएं ये देसी नुस्खा

काली कोहनी और घुटनों से निपटने के लिए आप दादी-नानी द्वारा बताए गए इस देसी नुस्खे को अपना सकते हैं। इसके लिए एक कटोरी शक्कर में नींबू का रस निचोड़ें। अब इसमें शक्कर और शहद मिलाएं और अच्छे से मिक्स करें। इस पेस्ट को कोहनी और घुटनों पर लगा कर धीरे से स्क्रब करें। स्क्रब के बाद कुछ देर के लिए लगा रहने दें और फिर साफ करें। इससे स्किन साफ होने के साथ शाइनी बनेगी।



आलू का रस आएगा काम

स्किन केयर में कच्चे आलू का इस्तेमाल भी किया जाता है। कोहनी और घुटनों की रंगत सुधारने के लिए आप आलू का रस लगा सकते हैं। इसके लिए आलू को कद्दूकर करें और फिर इसके रस को हाथ से निचोड़ लें। फिर इसमें नींबू का रस मिलाएं और घुटनों-कोहनी पर लगाएं।

ध्यान दें- कोहनी और घुटनों के कालेपन से निपटने के लिए अगर इन नुस्खों को अपना रहे हैं तो ध्यान रखें कि पहले पैच टेस्ट करें। सभी की स्किन अलग होती है, ऐसे में किसी भी तरह का रिएक्शन होने पर नुकसान हो सकता है। साथ ही इस बात को भी ध्यान में रखें कि इन नुस्खों से एक ही दिन में असर नहीं दिखेगा, लेकिन नियमित इस्तेमाल के बाद फर्क दिखना शुरू हो जाएगा।

