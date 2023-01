डार्क सर्कल्स से निपटने के लिए अपनाएं ये नुस्खा, हफ्ते भर में दिखेगा असर

ऐप पर पढ़ें

How to get rid of Dark Circle: खूबसूरती को चेहरे से ही देखा जाता है क्योंकि लोगों की सबसे पहली नजर आपके फेस पर जाती हैं। इसमें भी आपकी आंखों की चमक सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। अगर आप बहुत खूबसूरत हैं, आपकी त्वचा ग्लोइंग है लेकिन आंखों के नीचे काले घेरे हों तो यह आपकी खूबसूरती को खराब कर देता है। इससे छुटकारा पाने के लिए इस तरीके को अपना सकते हैं।

इस क्रीम को बनाने के लिए आपको चाहिए ये चीजें-

वेसलीन

कॉफी

शहद

बादाम का तेल

बनाने का तरीका

इसे बनाना काफी ज्याजाा आसान है। इसके लिए सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करें। अब एक कंटेनर में इसे स्टोर करों।

कैसे लगाएंं

इसे लगाने के लिए कंटेनर से थोड़ी-थोड़ी मात्रा लें। फिर अपनी उंगली की मदद से इसे आंखओं के चारों तरफ अच्छे से लगाएं। इसे कुछ देर के लिए लगा पहने के बाद पानी से साफ करें। इसे रोजाना लगाने पर आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा।

इन बातों का रखें ख्याल

आंखों के नीचे काले घेरे या डार्क सर्कल थकान, नींद न पूरी होने या उम्र बढ़ने के साथ आने लगते हैं। ऐसे में अपनी स्लीप साइकिल ठीक करें, दिन भर में खूब सारा पानी पीएं, फोन के इस्तेमाल को सीमित करें।

