Tejasswi prakash की तरह घर पर इन चीजों से करें फेशियल, मिलेगी बेहद खूबसूरत स्किन

How To Do Facial at Home with Natural Ingredients: टीवी इंडस्ट्री की जानी-मानी एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश ना सिर्फ अपनी एक्टिंग को लेकर बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी हमेशा सुर्खियों में रहती हैं। तेजस्वी अपनी खूबसूरत स्किन के लिए खूब चर्चा बटोरती हैं। फैंस उनकी खूबसूरत स्किन का राज जानने के लिए बेकरार रहते हैं। ऐसे में यहां हम बता रहे हैं कि कैसे एक्ट्रेस घर में ही मौजूद चीजों से फेशियल करती हैं। तेजस्वी की तरह घर पर फेशियल करने के लिए आपको चाहिए एलोवेरा जेल, ऑलिव ऑयल, कैस्टर ऑयल, नारियल तेल, बेसन, शक्कर,कॉफी, फेशियल वाइप्स, स्टीमर। यहां देखें घर पर फेशियल करने का तरीका-



क्लिंजिंग- चेहरे पर फेशियल से अच्छा ग्लो पाने के लिए सबसे पहले क्लिंजिंग करें। क्योंकि फेशियल के लिए सभी नेचुरल चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए क्लिंजिंग के लिए आप ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल को लें। इसके लिए ऑलिव ऑयल की क्वटिंटी को ज्यादा रखना है। ऑयल क्लिंजिंग स्किन से गंदगी को पूरी तरह साफ करता है और साथ ही आपके स्किन ग्लो को मेंटेन करता है। थोड़ा-थोड़ा हाथ में लें और फिर चेहरे पर लगाकर अच्छे से मसाज करें। 3 से 5 मिनट की मसाज के बाद फेशियल टिशू या सॉफ्ट तौलिया का इस्तेमाल कर चेहरे को साफ करें।

स्क्रबिंग- ऑयल क्लिंजिंग के बाद आपको चेहरा ऑयली हो सकता है और आपके पोर्स बंद हो सकते हैं। ऐसे में स्क्रबिंग बेहद जरूर स्टेप है। स्क्रब के लिए चाहिए कॉफी, नारियल का तेल और शक्कर। तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स करें और गाढ़ा पेस्ट बनाएं। अब इसे लेकर अपने चेहरे की मसाज करें। अच्छे से 3 से 4 मिनट हल्के हाथ की मसाज काफी है। ध्यान रखें की चेहरे को रगड़ना नहीं है। फिर चेहरे को साफ करें।

फेशियल स्टीम- आप स्टीमर की मदद से स्टीम लें और चेहरे पर आए स्टीम को टिशू का इस्तेमाल कर हल्के हाथ से साफ करें।



फेस पैक- फेस पैक के लिए तेजस्वी बेसन और दही के लिए इस्तेमाल करती हैं। इसके लिए दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स करें और फिर हाथ या ब्रश की मदद से लगाएं। स्किन पर अगर टैनिंग है तो ये खूब फायदेमंद हो सकता है। इसी के साथ थकी हुई स्किन को फ्रेश और ग्लोइंग बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करें। इस फेस पैक को 10 मिनट के लिए लगाएं और फिर पानी से चेहरे को साफ करें।

एंड में स्किन को मॉइश्चराइज करने के लिए आप एलोवेरा जेल लगाएं। यह भी रढ़ें: तेजस्वी प्रकाश के लेटेस्ट साड़ी लुक्स हैं शानदार, सिंपल साड़ी में खास दिखने के लिए अपनाएं टिप्स