Party Makeup Tips: बर्थडे पार्टी मेकअप करने में होती है उलझन? यहां देखें कुछ टिप्स

ऐप पर पढ़ें

How to do Party Makeup at Home: मेकअप करने के लिए ज्यादातर लड़कियां तैयार रहती हैं। हालांकि कुछ इसे करने से पहले काफी ज्यादा कंफ्यूज रहती हैं। मेकअप के दौरान जो सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक की जाती है वह है ऑकेजन के मुताबिक मेकअप न करना। ऐसे में या तो आपका मेकअप बहुत ओवर हो जाता है या फिर दूसरे लोगों के मुताबिक कम रह जाता है। एक परफेक्ट मेकअप का किया जाना बेहद जरूरी है। यहां हम बता रहे हैं बर्थडे पार्टी मेकअप के लिए कुछ टिप्स। जानिए-

1) फाउंडेशन न हो जाए ओवर

जब आप पार्टी को देखते हुए मेकअप करेंगी तो आपका लुक काफी निखर कर आएगा और सभी लोगों में आप सबसे अलग दिखेंगी। कई बार पार्टी के मुताबिक बेस काफी ज्यादा हैवी हो जाता है और ऐसे में आप वाकई सभी लोगों से अलग दिखने लगती हैं! ऐसे में हमेशा पार्टी की जगह और टाइमिंग चेक करें। पार्टी छोटी होने के साथ ही दिन में है तो सिर्फ कंसीलर लगाएं और पार्टी वाकई ग्रैंड है तो फुल कवरेज फाउंडेशन लगा सकते हैं।

2) ब्लश है सबसे जरूरी

जब आप फाउंडेशन या कंसीलर की मदद से चेहरे के सभी दाग धब्बे छुपा देते हैं और फिर ब्लश लगाना भूल जाते हैं तो इसकी वजह से चेहरा काफी भद्दा दिखने लगता है। एक खूबसूरत लुक के लिए चीकबोंस पर ब्लश को लगाएं। इसे अच्छे से स्किन के साथ ब्लेंड करें।

3) गलत लिपस्टिक रंग बिगाड़ेगा लुक

लुक को इंहेंस करने के लिए एक आकर्षित लिप शेड जरूरी है। हालांकि ये आपकी ड्रेस से भी मैच करता होना चाहिए। ऐसे में अगर आप डार्क रंग(लाल, हरा, ऑरेंज) के कपड़े पहन रहे हैं तो मोव रंग में आने वाले न्यूड लिपस्टिक का चुनाव करें। वहीं अगर हल्का रंग (स्काई ब्लू, लाइट पिंक) पहन रही हैं तो एक डार्क रंग की लिपस्टिक लगा सकती हैं।

4) आईलाइनर पर दें ध्यान

मार्केट में जब आप काले रंग का आईलाइनर लेने जाते हैं तो आपको इसमें भी दो रंग मिलते हैं। एक वो जो काफी ज्यादा शाइनी होता है और एक ग्रेबेस्ड होता है। अब अगर लाल, ब्राउन, मजेंटा लिपस्टिक लगा रहे हैं तो ग्रे बेस्ट लाइनर लें। और अगर न्यूड लिपस्टिक लगा रही हैं तो शाइनी लाइनर लगा सकती हैं।

5) यूं सॉल्व करें हाइलाइचर की कंफ्यूजन

हाईलाइटर आपके चेहरे पर एक ग्लो लुक को जोड़ता है, लेकिन इसी के साथ ये लुक को हैवी बना देता है। अगर आप अपने बर्थडे पार्टी के लिए तैयार हो रही हैं तो इसे चीकबोंस, ब्रो-बोंस पर लगा सकती हैं।

मेकअप आर्टिस्ट जैसा आई मेकअप करने के लिए आपको होगी इन 2 चीजों की जरूरत