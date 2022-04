हसबैंड के जरूरत से ज्यादा शराब पीने से रिश्ते हो रहे हैं खराब तो ऐसे करें डील

How to deal with an alcoholic husband: कोरोना संक्रमण के इस दौर में लोगों के बीच शराब और सिगरेट पीने की लत भी बढ़ गई है।‘एडिक्शन' जर्नल में छपे अध्ययन के मुताबिक, इंग्लैंड में लगे पहले लॉकडाउन के दौरान, महामारी से पहले की तुलना में 45 लाख से ज्यादा वयस्कों ने शराब पीना शुरू कर दिया। किसी भी नशे को लत बनने में वक्त नहीं लगता है। आज ज्यादातर परिवार पार्टनर की शराब की लत की वजह से टूट रहे हैं। ऐसे में अगर आपके हसबैंड भी बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं और उसकी वजह से आप दोनों के रिश्ते में खटास आ रही है तो उन्हें डील करने के लिए अपनाएं ये टिप्स।

क्या है शराब की लत-

शारीरिक या मानसिक रूप से जब कोई व्यक्ति किसी चीज खासकर शराब पर निर्भर हो जाता है, तो उस स्थिति को अडिक्शन (लत) कहते हैं। शराब की लत के शिकार लोगों को जब तक शराब पीने के लिए नहीं मिलती वो बेचैनी का अनुभव करते रहते हैं। शराब की तलब होने पर वह झूठ बोलने, कसमें खाने से भी परहेज नहीं करते। जरूरत से ज्यादा शराब पीने से लिवर में सूजन, पेट और तंत्रिका तंत्र से जुड़ी बीमारियां हो जाती हैं। यही वजह है कि शराब पीने वाले व्यक्ति के परिवार के लोग हर समय परेशान रहते हैं।

लत के लक्षण-

- घबराहट, बेचैनी, चिड़चिड़ापन।

- गुस्सा आना, मूड में अचानक बदलाव।

- तनाव, मानसिक थकावट।

- फैसला लेने में कठिनाई।

- याददाश्त कमजोर पड़ना।

Tips to help an alcoholic partner: अल्कोहलिक पार्टनर को डील करने के टिप्स-

अगर आपके हसबैंड भी बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, जिसका असर आपके शादीशुदा रिश्ते पर पड़ने लगा है तो अपनी गृहस्थी को बचाने और पति को अल्कोहल की लत से बाहर निकालने के लिए उन पर गुस्सा करने करने की जगह ऐसे करें चीजों को हैंडल।

ड्रिंकिंग हैबिट पहचानें-

अल्कोहल एडिक्शन से पीड़ित व्यक्ति एक या दो दिन से ज्यादा शराब से दूर नहीं रह सकता है। ऐसे में अपने पति की ड्रिंकिंग हैबिट को पहचानने के लिए उन्हें.. पीने से मना करके उनकी प्रतिक्रिया नोट करें। अगर आपके पति आपके ऐसा करने पर आपको हिंसक प्रतिक्रिया देते हैं तो समझ जाएं उन्हें निश्चित रूप से शराब की लत लग गई है।

ड्रिंक करने का कारण-

इसके बाद यह जानने का प्रयास करें कि आपके पति का शराब पीने का कारण क्या है। क्या वो अकेले पीते हैं? या उनका दोस्तों का ऐसा कोई ग्रुप है जो उन्हें पीने के लिए उकसाता है? इसके अलावा कई बार लोग डिप्रेशन की वजह से भी शराब पीना शुरू कर देते हैं। इन सब सवालों के जवाब पता करने से आपको अपने पति की शराब की लत छुड़वाने में आसानी होगी।

गुस्सा न करें-

पति की शराब की लत से किसी भी पत्नी को चिढ़ और गुस्सा आ सकता है। लेकिन इस बात को समझें की शराब की लत में डूबे पति के ऊपर रोजाना गुस्सा करना आपका खुद का समय खराब करना जैसा है। अगर आपको लगता है कि गुस्सा करके आप चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगी या आप इससे अच्छे से डील कर लेंगी, तो यह आपकी गलतफहमी हो सकती है। वहीं इसके विपरीत एक अच्छे स्वभाव का आपके जीवनसाथी पर लंबे समय में सकारात्मक प्रभाव पड़ने की अधिक संभावना है।

योगाभ्यास-

शराब पीने वालों का आत्मविश्वास कमजोर होने लगता है। उनकी एकाग्रता भी क्षीण पड़ती जाती है। ऐसे में मुद्रा, ध्यान तथा योग क्रियाओं की मदद से अल्कोहल एडिक्शन से पीड़ित व्यक्ति के शरीर से विकार को दूर किया जाता है।

अपनी बात अच्छी तरह रखें-

अपने पार्टनर से उनकी इस लत पर बात करते हुए विनम्रता का सहारा लें। उन्हें समझाएं कि उनकी ये बुरी आदत कैसे उनके शादीशुदा रिश्ते को खराब कर रही है, लेकिन यह करते हुए अपने शब्दों को सावधानी से चुनें।

प्रोफेशनल हेल्प -

इस लत से छुटकारा पाने में अपने पति की मदद करें। उन्हें हिम्मत देते हुए किसी प्रोफेशनल हेल्प लेने के लिए राजी करें। उनकी तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलते ही प्रोफेशनल हेल्प के लिए बेहिचक आगे बढ़ें।