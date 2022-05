Makeup Tips: स्किन टोन के मुताबिक ऐसे चुनें परफेक्ट लिपस्टिक शेड, खूबसूरती में लगेगा चार चांद

How To Pick The Right Lipstick Shade: लिपस्टिक मेकअप का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसे लगाते ही लुक बदल जाता है। हालांकि ये पूरी तरह लिप शेड पर डिपेंड करता है। कुछ महिलाएं इस बात को लेकर कंफ्यूज रहती हैं कि उन्हें कौन सी लिपस्किट शेड लगाना चाहिए। वैसे तो इन दिनों न्यूड लिपशेड काफी ट्रेंडिंग है। ऐसे में हम यहां बता रहे हैं कि आप अपनी स्किन टोन के मुताबिक कैसे लिपस्टिक शेड को चुन सकत हैं। जानिए-



स्किन टोन के मुताबिक ऐसे चुनें लिपस्टिक शेड

1) डस्की स्किन शेड पर ब्राउन और बेरी शेड्स अच्छे लगते हैं। चमकीले नारंगी और गुलाबी लाल आपकी स्किन की टोन के लिए बिल्कुल नहीं हैं। आप हल्के भूरे और बेरी शेड्स लगा सकते हैं। ब्रिक रेड, ब्राउनिश रेड और कैरेमल जैसे शेड्स भी आप चुन सकते हैं।

2) गेहुंआ रंग है तो आप लगभग किसी भी रंग को कैरी कर सकती हैं। हालांकि, आपको न्यूड शेड्स से बचना चाहिए क्योंकि वे आपको फीका दिखाएंगे। आप कांस्य, दालचीनी और तांबे के रंगों का ऑप्शन चुन सकते हैं। वहीं गुलाबी रंग के शेड्स आप पर सबसे अच्छे लगेंगे। इसके अलावा लाल या गहरे रंग का शेड चुनते समय क्रैनबेरी चुनें, लेकिन टमाटर लाल रंग से बचें।

3) डार्क स्किन टोन है तो आप ब्राउन, रेड और पर्पल जैसे शेड्स का चुनाव आसानी से कर सकती हैं। हालांकि आपको ऑरेंज शेड्स से दूर रहना चाहिए क्योंकि ये आप पर बेकार लग सकते हैं। आप कॉपर, अखरोट, ब्रॉन्ज और शहद के रंग वाले शेड्स आप पर अच्छे लगेंगे। इसके अलावा रूबी रेड और वाइन कलर्स का चुनाव भी कर सकती हैं।

4) फेयर स्किन है तो मीडियम शेड्स आपको अच्छा लुक देंगे। ब्राउन और ऑरेंज के शेड्स आपके पूरे लुक को खराब कर देंगे। आप पीच और कोरल कलर्स चुनें, क्योंकि ये आपके होठों पर बेहतरीन लगेंगे। वहीं आपको मौवे और मोचा शेड्स का चुनाव करना चाहिए।



कैसे खरीदें लिपस्टिक

अपनी स्किन टोन के मुताबिक सही लिपस्टिक चुनने के लिए आप अपनी उंगलियों का इस्तेमाल कर सकती हैं। यूं तो कई लोग लिप शेड चुनने के लिए हाथ के पीछे रंगों को चेक करते हैं, लेकिन जब इस रंग को होठ पर लगाते हैं तो वह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। यही वजह है कि आपको अपनी उंगलियों पर लिपस्टिक शेड लगाकर ट्राई करना चाहिए क्योंकि उंगलियों का रंग काफी हद तक आपकी स्किन से मिलता है।

