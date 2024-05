लाल हो या काली, चींटियों से छुटकारा पाने के लिए अपनाएं ये टिप्स, तुरंत दूर होगी समस्या

ऐप पर पढ़ें

Home Remedies To Get Rid Of Ants Naturally: गर्मियों का मौसम शुरू होते ही उमस,गर्मी के साथ काली-लाल चींटियां भी परेशानी का सबब बनने लगती हैं। घर में बेधड़क घूमती इन चींटियां से छुटकारा पाने के लिए लोग मार्केट से कई तरह के स्प्रे भी खरीदकर लाने से भी गुरेज नहीं करते हैं। बावजूद इसके समस्या जस की तस बनी रहती है। अगर आप भी घर बैठे इस टेंशन से छुटकारा पाना चाहते हैं तो ये घरेलू उपाय चींटियों से छुटकारा पाने में मदद कर सकते हैं।

घर बैठे चींटियों से छुटकारा पाने के उपाय-

नमक-

घर के उस कोने में नमक फैलाकर डाल दें, जहां से चींटियां घर में प्रवेश करती हैं। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले पानी उबालकर अलग रख लें। इसके बाद इसमें थोड़ी ज्यादा मात्रा में नमक घोल लें। इसके बाद एक स्प्रे बोतल में यह घोल डाले और जहां से चींटियां घर के अदंर आती हैं वहां छिड़क दें।

सफेद सिरका-

चींटियां सफेद सिरके की गंध को बिल्कुल सहन नहीं कर सकती हैं। सिरके के इस उपाय को करने के लिए पानी और सिरके की बराबर मात्रा लेकर उसका घोल तैयार करें। अब इस घोल में तेल की कुछ बूंदें डालकर अच्छी तरह मिला लें। अब इस घोल को उस जगह छिड़कें जहां से चींटियां आती हैं।

पुदीना-

पुदीना की मदद से आप घर में इधर-उधर घूमने वाली चींटियों से छुटकारा पा सकते हैं। दरअसल, चींटियों को पुदीना की महक बिल्कुल पसंद नहीं होती है। चींटियां पेपरमिंट की सुगंध को सहन नहीं कर पाती हैं और उन जगहों पर नहीं आती जहां से ऐसी महक आ रही हो। इस उपाय को करने के लिए एक कप पानी में पेपरमिंट के तेल की 10 बूंदों को डालकर मिश्रण तैयार करें। अब इस मिश्रण को हर उस जगह छिड़के, जहां चींटियां आती हैं। इस उपाय को दिन में दो बार दोहराएं।