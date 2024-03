होली पार्टी के हैंगओवर को उतारने के लिए अपनाएं ये टिप्स, सिरदर्द से मिलेगी राहत

ऐप पर पढ़ें

Tips To Get Rid Of Holi Party Hangover: होली का त्योहार बस कुछ ही दिनों में दस्तक देने वाला है। इस दिन को खास बनाने के लिए लोगों ने अभी से होली पार्टी की तैयारियां करनी शुरू कर दी होंगी। अगर आपको भी हर साल होली के अगले दिन भांग और ड्रिंक्स का हैंगओवर बना रहता है। जिसकी वजह से अगली सुबह आपको सिरदर्द, एसिडिटी,थकान,उल्टी,बेचैनी जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है तो एडवांस में ही आपको बता देते हैं, होली हैंगओवर को उतारने के लिए अपनाएं क्या टिप्स।

होली पार्टी का हैंगओवर उतारने में काम आएंगे ये टिप्स-

हाइड्रेटेड रहें-

अल्कोहल का सेवन शरीर को डिहाइड्रेट कर देता है,ऐसे में भरपूर मात्रा में पानी पीने से बॉडी हाइड्रेट बनी रहती है। आप भी बॉडी को हाइड्रेट बनाए रखने के लिए पानी की बोतल अपने पास रखें और दिन भर बार-बार इसको पीते रहें।

पुदीना-

गर्म पानी में पुदीना की 5 पत्तियां डालकर पीने से शराब का नशा छूमंतर हो जाता है। पुदीना वाटर पीने से पेट फूलने की समस्या दूर होती है और आंतों को काफी आराम मिलता है। हैंगओवर उतारने के लिए पुदीना सबसे सरल और अच्छा उपाय हो सकता है।

छाछ और काला नमक-

होली के बाद होने वाले हैंगओवर को उतारने के लिए छाछ और काला नमक भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एक गिलास छाछ में थोड़ा काला नमक मिला लें। आप चाहें तो इसमें एक चुटकी काली मिर्च भी डाल सकते हैं। हैंगओवर उतारने के लिए आप चाहे तो दिन में कई बार भी इसका सेवन कर सकते हैं।

नींबू-

शराब का नशा उतारने में नींबू का रस काफी फायदेमंद हो सकता है। होली का हैंगओवर उतारने के लिए भी लेमन टी का सेवन किया जा सकता है। लेमन टी अल्कोहल का नशा जल्दी उतारकर तुरंत राहत दे देता है। एक गिलास ठंडे पानी में नींबू का रस मिलाकर पीने से नशा उतर जाता है।