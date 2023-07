ऐप पर पढ़ें

हम सभी बचपन से यह कहावत दोहराते आये हैं- रोज एक सेब खाने से डॉक्टर को दूर रखा जा सकता है (an apple a day keeps the doctor away। मां कहती है कि सेब हमें न सिर्फ स्वस्थ रखता है, बल्कि फिट भी रख सकता है। यदि एपल साइडर विनेगर की सही मात्रा का सेवन नियमित रूप से किया जाए, तो यह वजन घटाकर (apple cider vinegar for weight loss) शरीर को फिट रख सकता है।अधिक जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें - Apple Cider Vinegar : वेट लॉस की योजना है, तो जानिए कैसे करना है सेब के सिरके का इस्तेमाल

