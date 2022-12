ऐप पर पढ़ें

सर्दियों में आमतौर पर सेहत संबंधित कई प्रकार की समस्याएं होने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारी। वहीं रेस्पिरेट्री प्रॉब्लम भी ठंड में नजर आने वाली एक सबसे आम समस्या है। ठंड में बढ़ती सर्दी, खांसी और कफ के संक्रमण से सांस लेने में कठिनाई होती है। इसके साथ ही कई अन्य कारण भी हैं, जिस वजह से आपको इस समस्या का सामना करना पड़ता है। यदि आपको पहले से किसी प्रकार की सांस से जुड़ी बीमारी है, तो सर्दियां आपकी समस्या को तेजी से ट्रिगर कर सकती हैं। इसलिए सर्दियों में अधिक (How to control respiratory problems in winter) सावधानी बरतने की कोशिश करें। अधिक जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें - खुश्क ठंड में बढ़ सकती हैं श्वसन संबंधी समस्याएं, जानिए कैसे करना है इन्हें कंट्रोल

