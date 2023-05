ऐप पर पढ़ें

कई बार हम सोचते हैं कि प्रोफेशनल और पर्सनल फ्रंट के किसी ख़ास काम में सफल होना निश्चित है। पर हमें असफलता हाथ लगती है। चाहे प्रमोशन नहीं मिले या कहीं घूमने जाने का प्लान सफल नहीं हो पाए। हालात कोई भी हो, असफल होना बुरा लगता है। इस बुरी लगने वाली भावना से निकलना जरूरी है। तभी आगे की सफलता के रास्ते खुलते हैं। अगर असफलता हाथ लगी है, तो खुद को सपोर्ट करने के भी कई तरीके हैं। असफल होने पर खुद को किस तरह सपोर्ट किया जाए या इस असफलता को कैसे मैनेज (how to manage failure in life) किया इसे समझने के लिए हमने एक एक्स्पर्ट से बात की। अधिक जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें - प्रमोशन, इंक्रीमेंट या रिलेशनशिप, असफलता कहीं भी मिल सकती है, जानिए इसे कैसे संभालना है



सेहत संबंधी अन्य जानकारियों के लिए लॉग इन करें - हेल्थ शॉट्स हिन्दी।