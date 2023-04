Heat Stroke से जा रही है लोगों की जान, घर को ठंडा रखने के लिए अपनाएं ये टिप्स

ऐप पर पढ़ें

Tips To Keep Your Home Cool: महाराष्ट्र में रविवार को एक समारोह के दौरान हीट स्ट्रोक से 13 लोगों की मौत हो गई। जिसके बाद बीएमसी ने लोगों को हीट स्ट्रोक और गर्मी के असर से खुद को बचाने के लिए कुछ निर्देश भी जारी किए। मौसम विभाग की तापमान को लेकर की गई भविष्‍यवाणाी के अनुसार इस साल भी उमस वाली गर्मी पड़ेगी। ऐसे में जिन लोगों के घरों में एसी या कूलर नहीं हैं उनके लिए समस्या बढ़ सकती है। अगर आप भी गर्मी की वजह से बेहाल हो रहे हैं तो ये आसान टिप्स अपनाकर अपने घर को ठंडा बनाए रख सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे-

शाम होते ही घर की खिड़क‍ियां खोल दें-

सूरज ढलते ही शाम को घर की खिड़कियां खोल दें। ऐसा करने से घर के भीतर ठंडी हवा चारों ओर फैल जाएगी और कमरा ठंडा हो जाएंगा। ध्यान रखें दोपहर को घर की खिड़क‍ियां बंद रखें वरना गर्म हवा से घर में गर्माहट महसूस होने लगेगी।

बिजली के उपकरणों का कम इस्तेमाल करें-

ओवन, लैपटॉप, टीवी और लैंप जैसे इलेक्ट्रिसिटी डिवाइस गर्मी छोड़ते हैं। जिससे घर का तापमान बढ़ सकता है। ऐसे में इनकी जरूरत न होने पर इन्‍हें बंद रखें।

खिड़कियों में चिपकाएं काला कागज-

घर की कांच वाली खिड़कियों पर काले रंग का कागज चिपका सकते हैं। ऐसा करने से कमरे में धूप नहीं आएगी और घर ठंडा बना रहेगा।

पर्दे लगाकर रखें-

तेज धूप और गर्मी से बचने के लिए आप दिनभर घर के सभी पर्दे और ब्लाइंड्स बंद करके रखें।

कॉटन बेडशीट-

गर्मी से बचने के लिए बिस्तर पर कॉटन जैसी प्राकृतिक रूप से अनुकूल चादर ही बिछाएं। ऐसी चाहरें जो सांस लेने योग्य हैं और बिस्तर को भी ठंडा रखने में मदद कर सकें।

खुद को हाइड्रेटेड रखें-

गर्मी में खुद को हाइड्रेटेड रखने के लिए बहुत सारा पानी और हेल्दी ड्रिंक्स पीते रहें। ऐसा करने से आपकी बॉडी में पानी की कमी नहीं होगी।

पौधे लगाएं-

घर के अंदर और अपने आस-पास हवा को ठंडा और शुद्ध करने के लिए इंडोर प्लांट्स

जरूर लगाएं। इसके लिए घर की खिड़क‍ी, बालकनी और यहां तक की छत पर भी आप गर्मी से बचने के लिए पौधे लगा सकते हैं। घर में जितने ज्यादा पौधे होंगे आपको घर के भीतर उतनी ही कम गर्मी लगेगी।

बर्फ के टुकड़े-

रात को सोने से पहले अपने टेबल फैन के पास एक बर्तन में बर्फ के टुकड़े डालकर रखें। ऐसा करने से बर्फ की ठंडक से पंखे की हवा ठंडी हो जाएगी और कमरा सोने के लिए ठीक हो जाएगा।