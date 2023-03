आखिर क्यों पीले पड़ने लगते हैं नाखून? ये है वजह और उपचार

ऐप पर पढ़ें

Reasons Why Your Nails Are Yellow: खूबसूरत गुलाबी नाखून न सिर्फ देखने में अच्छे लगते हैं बल्कि अच्छी सेहत की भी निशानी होते हैं। वहीं इसके विपरीत गंदे पीले नाखून न सिर्फ देखने में भद्दे लगते हैं बल्कि खराब सेहत की तरफ भी इशारा करते हैं। अक्सर लोग नाखून के पीलेपन से परेशान रहते हैं। क्या आप जानते हैं नाखून के पीलेपन के पीछे क्या वजह होती है? आइए जानते हैं इसके पीछे छिपे असल कारण।

नाखून के पीलपन के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं ये कारण-

सोडा-

अगर आपको रोज किसी काम की वजह से अपना हाथ सोडे में डालना पड़ता है तो इसका असर आपके नाखूनों के गुलाबी या सफेद रंग पर पड़ सकता है। ऐसा करने की वजह से नाखूनों का सफेद रंग कमजोर पड़ने लगता है और नाखून पीले लगने शुरू हो जाते हैं।

हल्दी-

अगर आप अपने खाने में ज्यादा हल्दी का उपयोग करते हैं तो इससे न सिर्फ आपकी सेहत बल्कि नाखूनों को भी नुकसान हो सकता है। ज्यादा हल्दी वाला खाना खाने से हल्दी का रंग आपके नाखूनों पर लग सकता है, जिसकी वजह से आपके नाखून का रंग भी पीला होने लगेगा। ऐसा लगातार कुछ समय तक होने से धीरे-धीरे आपके नाखून पीले ही रहने लगते हैं।

सस्ती नेल पॉलिश-

महिलाएं कई बार पैसे बचाने के लिए बाजार से सस्ती और लोकल ब्रांड की नेल पॉलिश खरीद लाती हैं। जिसका बुरा असर कुछ ही समय बाद उनके नाखूनों पर भी पीलेपन के रूप में दिखने लगता है। लोकल ब्रांड की नेल पॉलिश में मौजूद केमिकल की वजह से महिलाओं के नाखूनों का रंग फीका होने के साथ पीला पड़ने लगता है।

बीमारी-

कई बार किसी बीमारी की वजह से भी महिलाओं के नाखूनों का रंग पीला पड़ने लगता है। थाइराइड, डायबिटिज जैसी बीमारियों की वजह से भी कई बार नाखून पीले पड़ने लगते हैं।

नाखून का पीलापन दूर करने के लिए अपनाएं ये टिप्स-

-गुनगुने पानी में माइल्ड बाथिंग लोशन मिलाकर उसमें अपने हाथों को 15 से 20 मिनट तक डुबोकर रखें। ऐसा हफ्ते में 3 बार करें। ऐसा करने से नाखून का पीलापन दूर हो सकता है।

-बाजार में मौजूद नेल ब्रश कलीनर से भी आप अपने नाखूनों का पीलापन हटा सकते है। इसकी मदद से आप नाखून की ऊपरी पीली परत को साफ कर सकते हैं।

-नाखून का पीलापन हटाने के लिए हफ्ते में एक दिन मैनीक्योर करें। मैनीक्योर करने से पहले नाखूनों पर विटामिन युक्त तेल लगा लें। इस उपाय को करने से नाखून के पीलेपन से जल्दी छुटकारा मिलता है।

-एक बाउल में गुनगुना पानी डालकर उसमें संतरे के रस के साथ जैतून के तेल की कुछ बूंदे मिला दें। इस पानी में अपने हाथों को 15 मिनट तक डुबोकर रखें। ऐसा एक महीने तक करने से नाखून का पीलापन गायब हो जाएगा।

-इन उपायों को करने के बावजूद भी अगर नाखूनों का पीलापन ठीक नहीं हो रहा है तो डॉक्टर से परामर्श करें।