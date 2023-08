Hariyali Teej 2023 Beauty Tips: इन 4 स्टेप्स में करें तीज स्पेशल फेशियल, मिनटों में दिखेगा ग्लो

ऐप पर पढ़ें

हरियाली तीज इस साल 19 अगस्त को मनाई जा रही है। इस खास मौके के लिए महिलाएं सजती संवरती हैं। मेहंदी लगाने के अलावा, इस दिन वह मेकअप भी अच्छे से करती हैं। हालांकि, इस दिन अगर आप चेहरे पर ग्लो चाहती हैं तो आपको मेकअप से पहले स्किन को साफ करना चाहिए। इसके लिए आप घर पर मौजूद सामान से ही तीज स्पेशल फेशियल कर सकती हैं। यहां हम बता रहे हैं 4 स्टेप्स में बेसन से फेशियल करने का तरीका, इस फेशियल को करने के बाद स्किन पर फौरन चमक दिखने लगेगी।

बेसन से कैसे करें फेशियल (How to Do Facial With Besan)

स्टेप 1

क्लींजर- फेशियल शुरू करने से पहले सबसे पहले चेहरे को साफ करें। इसके लिए आपको 1 चम्मच बेसन में 1 चम्मच दही मिलाकर चेहरे पर लगाएं। इसे कुछ देर के लिए चेहरे पर रखने के बाद सर्कुलर मोशन में मसाज करें। कम से कम 10 मिनट के लिए ऐसा करें और फिर स्किन साफ करें। इस क्लींजर की मदद से स्किन चुटकियों में साफ हो जाएगी।



स्टेप 2

टोनर- फेशियल के दूसरे स्टेप में चेहरे को टोन करें। इसके लिए 1 चम्मच बेसन में आधा चम्मच हल्दी और थोड़ा गुलाब जल मिलाएं। इसका एक गाढ़ा पेस्ट बना लें। फिर चेहरे और गर्दन पर इसे लगाएं और 20 मिनट बाद साफ पानी से धो लें। चेहरे पर इस मिक्स को लगाने से स्किन साफ करने में मदद मिलेगी।

स्टेप 3

स्क्रबिंग- फेशियल में स्क्रबिंग काफी जरूरी होती है। इसे लगाने से स्किन डेड सेल्स को हटाने में मदद मिलती है। इसके लिए 2 चम्मच बेसन में 1 चम्मच पिसा हुआ ओट्स, 2 चम्मच चावल का आटा और 1 चम्मच कच्चा दूध मिलाकर पेस्ट बनाएं। अब इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं और हल्के हाथ से सर्कुलर मोशन में घुमाते हुए पूरे चेहरे पर स्क्रब करें। पूरे चेहरे पर स्क्रबिंग के बाद पानी से चेहरे को साफ करें।

स्टेप 4

फेस पैक- बेसन का फेस पैक बनाने के लिए 1 चम्मच बेसन में 1 चम्मच नींबू का रस और 1 चम्मच दूध की मलाई मिलाकर पेस्ट बनाएं। इस पैक को ब्रश की मदद से चेहरे पर लगाएं और 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें। सूखने के बाद चेहरे को साफ पानी से धो लें।

