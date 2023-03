Happy Women's Day 2023 Wishes: जीवन की खास महिलाओं का दिन ऐसे बनाएं स्पेशल

ऐप पर पढ़ें

हर साल की तरह इस साल भी 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर अपने जीवन की खास महिलाओं को उनकी महत्वपूर्ण होने का अहसास जरूर करवाएं। वैसे तो दिल की बात अगर अपने शब्दों में कही जाए तो बेस्ट है। फिर भी अगर आपको कुछ अलग हटके विशेज की तलाश है तो यहां से चुन सकते हैं।



नारी तुम प्रेम हो, आस्था हो, विश्वास हो टूटी हुई उम्मीदों की एकमात्र आस हो।

हर जन का तुम्हीं तो आधार हो नफरत की दुनिया में तुम ही एकमात्र प्यार है।

महिला दिवस की शुभकामनाएं

कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिव की शुभ कामनाएं।

मुस्कुराकर, दर्द भुलाकर, रिश्तों में बांध दे दुनिया सारी

हर पग को रोशन करने वाली, वो शक्ति है एक नारी।

महिला दिवस की शुभकामनाएं।

आंचल में ममता लिए हुए

नैनों में आंसू पिए हुए,

सौंप दे जो पूरा जीवन,

फिर क्यों आहत हो उसका मन।

मां, बहन, पत्नी, प्रेमिका

हर किरदार बखूबी निभाती हो

हे नारी, तु सब कुछ मुमकिन कर जाती हो।

हर दुख दर्द सहकर मुस्कुराती है

पत्थरों की दीवारों को औरत ही घर बनाती है।

नारी अब तो तू अपनी शक्ति पहचान

कृष्ण से पहले लोग लेते हैं राधा का नाम।

Here's to strong women, may we know them, may we be them, may we raise them, Happy Women's Day!

Happy International Women's Day! Keep shining and inspiring.