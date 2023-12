Happy New Year Wishes: 'दोस्त हैं जो खूशबू की तरह..' फ्रेंड्स को भेजें हैप्पी न्यू ईयर के ये शानदार मैसेज

ऐप पर पढ़ें

साल 2023 के खत्म होने की आहट के साथ ही नए साल का इंतजार शुरू हो जाता है। साथ ही शुरू हो जाता है अपनों को बधाईयां देने का सिलसिला। अपनों को हैप्पी न्यू ईयर बोलने के लिए भले ही 31 दिसंबर आने का इंतजार किया जाता है। लेकिन यारों के चैट ग्रुप पर तो अभी से नए साल की शुभकामना वाले मैसेज शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप भी अपने जिगरी यारों को एडवा्ंस में हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहते हैं तो इन शानदार शायरी को जरूर नोट कर लें। पढ़ें हैप्पी न्यू ईयर 2024 विश करने के लिए शानदार मैसेज।

Happy New Year 2024 Wishes For Friends In Hindi

मुबारक हो तुम्हे नववर्ष का महिना !

चमको तुम जैसे फागुन का महिना !!

पतझर न आये तेरी जिन्दगी में !

यही हैं दोस्त अपनी तम्मना !!

दस्तक दी, किसी ने कहा सपने लाया हूँ,

खुश रहो आप हमेशा, इतनी दुआ लाया हूँ!

नाम है मेरा एस सम एस,

आपको `हैप्पी न्यू इयर` विश करने आया हूँ

नव वर्ष की शुभकामनायें!

दोस्त को दोस्ती से पहले,

प्यार को मोहब्बत से पहले,

खुशी को गम से पहले,

और आप को सबसे पहले,

नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनायें..

हर शाम खुशिया लाये,

और हर रात सुकून से भरी हो.

नये साल की हार्दिक शुभकामनाएं.

भूल जाओ बीते हुए कल को,दिल में बसा लो आने वाले पल को,

खुशियां लेकर आयेगा आने वाला कल.

नये साल की ढ़ेरों शुभकामनाएं।

आपको आशीर्वाद मिले गणेश से,

विद्या मिले सरस्वती जी से,

दौलत मिले लक्ष्मी जी से,

खुशियां मिले रब से,

प्यार मिले सब से, यही दुआ है दिल से.

Happy New Year 2024

हम आपके दिल में रहते हैं,

आपके सारे दर्द सहते हैं,

कोई हम से पहले wish न कर दे आपको,

इसीलिए सबसे पहले Happy New Year 2024 कहते हैं।

नया साल आया बनके उजाले,

खुल जाये आप की किस्मत के ताले,

हमेशा मेहरबान रहे आप पर ऊपर वाले,

चांद तारे भी आप पर ही रोशनी डाले.

हैप्पी न्यू ईयर 2024

गुल ने गुलशन से गुलफाम भेजा है,

सितारों ने आसमान से सलाम भेजा है…

मुबारक हो आपको नया साल,

हमने अडवांस में यह पैगाम भेजा है।

हैप्पी न्यू इयर

आप जहाँ जायें वहां से करें Fly All Tear,

सब लोग आपको ही माने अपना Dear,

आपकी हर राह हो Always Clear,

और ऊपर वाला दे आपको एक झक्कास New Year

Happy New Year 2024

खुदा करे के नया साल आपको रास आ जाए

जिसे आप चाहते हो वो आपके पास आ जाये

आप सारा साल कंवारे न रहे

आपका रिश्ता ले कर आपकी सास आ जाए

नए साल 2024 की शुभकामनाये ।

आपकी आँखों में सजे हैं जो भी सपने,

और दिल में छुपी हैं जो भी अभिलाषाएं,

यह नया वर्ष उन्हे सच कर जाए,

आपके लिए है हमारी यही शुभकामनाएं।

नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।

बीते साल को विदा इस कदर करते हैं,

ज़ो नहीं किया अब तक वो भी कर गुज़रते हैं,

नया साल आने की खुशियाँ तो सब मनाते हैं,

चलो हम, इस बार बीते साल की यादो का जश्न मनाते हैं।

गुलों की शाख से खुशबू चुरा के लाया हैं,

गगन के पाँव से घुंघरू चुरा के लाया हैं।

थिरकते कदमो से आया हैं आज नया साल

जो की तुम्हारे वास्ते खुशियाँ चुरा के लाया हैं।

मिजाज मस्ती का, खुशहाल नया लाया हैं,

सुहाने ख्वाब का कमाल नया लाया हैं।

दिलो की ख्वाहिशों को और हवा दे देना

तुम्हारे वास्ते यह साल नया आया हैं।

हर साल आता है, हर साल जाता है …

इस नये साल में आपको वो सब मिले …

जो आपका दिल चाहता है। नया साल मुबारक हो

दोस्तों की यारी

मोहब्बत से ज्यादा प्यारी

नए साल में होगी यारों की यारी

Happy New Year

दोस्त हैं जो खूशबू की तरह

महकते हैं जिंदगी में गुलशन की तरह

नया साल मुबारक हो फूलों की तरह

Happy New Year