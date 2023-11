Gujarati New Year 2023: बेस्टु वरस पर अपने गुजराती दोस्तों को भेजें ये स्पेशल विशेज

ऐप पर पढ़ें

गुजराती नया साल शुक्लक पक्ष की प्रतिपदा को कार्तिक के महीने में शुरू हो जाता है। इस साल यह 14 नवंबर यानी आज पड़ रहा है। दृक पंचांग के मुताबिक नए साल में पुराने खाते बंद करके नए खाते शुरू किए जाते हैं। इन अकाउंट बुक्स को चोपड़ा कहते हैं। लक्ष्मीजी की उपस्थिति में दिवाली पूजा के दिन इन अकाउंट बुक्स का पूजन होता है ताकि सालभर सुख, समृद्धि और गुडलक आए। इस दिन भी लोग एक-दूसरे से मिलते-मिलाते हैं। आप आज के दिन गुजराती दोस्तों को शुभकामना संदेश भेजना चाहते हैं तो यहां से कुछ मैसेज देख सकते हैं।

फूल खिलेंगे गुलशन में खूबसूरती नजर आएगी,

बीते साल की खट्टी-मीठी यादें संग रह जाएंगी,

आओ मिलकर जश्न मनाएं नए साल का हंसी-खुशी से,

नए साल की पहली सुबह खुशियां अनगिनत लाएगी.

हैपी बेस्टु वरस 2023

नए प्रभात का सुरक्षित आंगन भरा मिले यश वैभव से

विस्मृत हों सब गम अतीत के जो देखे हों शैशव से

સાલ મુબારક

नया सवेरा आया नई किरण के साथ

नया दिन आया प्यारी मुस्कान के साथ

नूतन वर्ष की शुभकामनाएं

सुख, शान्ति एवं समृद्धि की मंगलमय कामनाओं के साथ

मां लक्ष्मी आपको सुख समृद्धि वैभव ख्याति प्रदान करें

आपको एवं आप के परिवार को हैप्पी बेस्टु वरस

भुला दो बीता हुआ कल,

दिल में बसा लो आने वाला कल,

हंसो और हंसाओ, चाहे जो भी हो पल,

खुशियां लेकर आएगा आने वाला कल।

हैपी बेस्टु वरस

નવા વર્ષના શુભ દિવસોની મારા અને મારા પરિવાર વતી ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ આવનાર નવું વર્ષ આપને ખૂબ પ્રગતિ કરાવે અને આપની તમામ મનોકામના પૂર્ણ થાય એવી ભગવાનને પ્રાર્થના....

नूतन वर्षाभिनंदन

Wish this New Year bring joy and hapiiness and new beginnings to you and your family.Nutan Varshabhinandan