Happy Father's Day 2022 Wishes: इन खूबसूरत मैसेज के साथ पापा को कहें 'हैप्पी फादर्स डे'

Happy Father's Day 2022 Wishes : मां अगर प्यार का सागर है तो पिता जीवन की मजबूत नींव है। पिता के इसी त्याग और परिश्रम के प्रति आभार और सम्मान व्यक्त करने के लिए हर साल जून के तीसरे रविवार को फादर्स डे (Father's Day 2022) सेलिब्रेट किया जाता है। अगर आप भी इस फादर्स डे अपने पापा को स्पेशल फील करवाना चाहते हैं तो उन्हें इन खूबसूरत विशेज और मैसेज के जरिए कहें, पापा, 'हैप्पी फादर्स डे'।

Happy Fathers Day 2022 Wishes Quotes Greetings Images To Share With Your Dad In Hindi-

-नसीब वाले है जिनके सर पर पिता का हाथ होता है,

ज़िद पूरी हो जाती है सब गर पिता का साथ है….

Happy Father's Day 2022

संबंधित खबरें

मेरे पापा सबसे प्यारे न्यारे पापा,

मेरी छोटी चाहत के लिए सबकुछ कर जाते पापा,

उनके जैसा कोई नहीं इस दुनिया में अपना,

सबसे अच्छे मेरे पापा ।।

- Happy Father's Day 2022

-परिवार के चेहरे पे ये जो

मुस्कान हंसती है,

“पिता” ही है जिसमे

सबकी जान बसती है….

Happy Father's Day 2022

Father's Day 2022: इन 7 तरह से पापा के साथ बनाए अपने रिश्ते को बेहतर, लौट आएगा खोया प्यार

-एक पिता सूरज की तरह होता है। वो गर्म जरूर होता है पर यदि न हो, तो अंधेरा छा जाता है।

-मुझे छांव में रखा और खुद वो जलता रहा

मैंने देखा एक फरिश्ता पिता की परछाईं में

Happy Father's Day 2022

-आज भी याद आते हैं बचपन के वो दिन, जब उंगली मेरी पकड़ कर आपने चलना सिखाया।

जिन्दगी में इस तरह चलना सिखाया कि जिन्दगी की हर कसौटी पर आपको अपने करीब पाया ।