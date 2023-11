Happy Diwali 2023 Message: हैपी दिवाली कहने में काम आएंगे ये शॉर्ट मैसेज, एक लाइन में पूरा होगा बधाई संदेश

ऐप पर पढ़ें

12 नवंबर 2023, रविवार को दीपावली का त्योहार मनाया जाएगा। यह पर्व हर साल कार्तिक महीने की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। दिवाली खुशियों, उमंग और उल्लास का पर्व है। इस मौके पर लोग अपनों को शुभकामना संदेश भी भेजते हैं। ऐसे में यहां देखिए शॉर्ट मैसेज जो एक लाइन में बधाई संदेश को पूरा कर सकते हैं।

एक लाइन में दिवाली विशेज (Diwali Wish In One Line)

धन की बरसात हो, मां लक्ष्मी का वास हो, संकटों का नाश हो, उन्नति का ताज हो। दीपावली की शुभकामनाएं

रंगोली से सजा हो आपका घर आंगन, दिवाली के त्योहार सा, जगमगाए आपका सारा जीवन। हैपी दिवाली।

फुलझड़ियों सी मुस्कुराहट, पटाखों सी हंसी हो, आशाओं के दीपों से रौशन, आपके जीवन की हर घड़ी हो। हैपी दिवाली

दीपों का ये पावन त्योहार, आपके लिए लाये खुशियां हजार, लक्ष्मी जी विराजें आपके द्वार, हमारी शुभकामनाएं करे स्वीकार।

आई दीपावली ढेर सारा प्यार लाई, हर एक घर में चमक की मस्ती छाई। हैपी दिवाली

दीपों का ये पर्व मनाएं दिल खोलकर, अपनों के साथ खुशियां बांटें भरपूर होकर। हैपी दिवाली

दीपावली की शुभकामनाएं, आपके जीवन में हो खुशियों की बहार, हर दिन हो नया और हर पल हो प्यार। हैपी दिवाली

दीपावली के इस पावन पर्व पर आपके जीवन में प्रकाश और खुशियों की बरसात हो। शुभ दीपावली।

दीपावली की रोशनी से जगमगाए आपका घर, मां लक्ष्मी का आशीर्वाद हो आप पर सदा ही ठहर। हैपी दिवाली

दीपों का ये त्योहार मनाएं दिल खोलकर, अपनों के साथ खुशियां बांटें भरपूर होकर। हैपी दिवाली

आपके जीवन में हो खुशियों का सिलसिला, दीपावली की शुभकामनाएं, हर पल मुस्कुराइए आप खिल-खिलकर। हैपी दिवाली

दीपों का ये त्योहार मिटा दे आपकी हर तकलीफ, मां लक्ष्मी की कृपा से हो आपके जीवन में खुशियां और राहत। हैपी दिवाली

दीपक के प्रकाश की तरह ही आपके जीवन में चारों ओर रोशनी हो दीवाली की हार्दिक शुभकामना। हैपी दिवाली

दिए की रौशनी से सब अंधेरा दूर हो जाये, जो चाहो आप वो खुशी मंजूर हो जाये। शुभ दिवाली

आपको और आपके समस्त परिवार को। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं

