Diwali Wishes 2023: रोशनी के पर्व पर अलग-अलग भाषाओं में कहें हैपी दिवाली, देखें विशेज

दिवाली का जश्न भारत में खूब धूम-धूम से मनाया जा रहा है। ऐसे में जो आपसे दूर हैं उन्हें शुभकामना संदेश तो भेजना बनता है। अगर आपका दोस्त गुजराती है तो कितना अच्छा होगा अगर आप उन्हें उनकी भाषा में दिवाली विश करें। यहां से कुछ प्यारे शुभकामना संदेश देख सकते हैं। आपको यहां हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, गुजराती, पंजाबी जैसी अलग-अलग भाषाओं में विशेज मिल जाएंगी। इनमें से अच्छा सा मैसेज खोजकर करीबियों को भेजें और उनकी दिवाली हैपी बना दें।

-सुख और समृद्धि आपके अंगना झिलमिलाएं

दीपक अमन के चारों दिशाओं में जगमगाएं

-हर्षित त्योहार आपके जीवन को खुशियों से भर दे।

इस दिवाली आपको और पूरे परिवार को अच्छे स्वास्थ्य और भाग्य का आशीर्वाद मिले।

दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं

-दिवाली के दीये ईश्वर का संदेश हैं कि हर अंधेरे के लिए एक उजाला जरूर है... ईश्वर आपकी जिंदगी को रोशनी से भरे। शुभ दिवाली।

-हर्षोल्लास एवं प्रकाशोत्सव के पावन पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनायें। ये दिवाली आपके घर खुशियाँ और मंगल लायें

-दीपावली के दीप आपके जीवन के हर अंधेरे कोने को रोशनी से भर दे। आपके और आपको दिपोत्सव की मंगल कामनाएं।

-आपको सपरिवार दीपोत्सव पर्व की अनंत मंगलकामनाएं

श्रीमहालक्ष्मी जी द्वारा प्रदत्त सुख, सौभाग्य, समृद्धि व सदभाव की अविरल ज्योति आपके जीवन में सदैव जगमगाती रहे

-प्रभु राम आपको जीवन की सभी सुविधाएं दें और हर काम में सफलता का आशीर्वाद मिले।

-इस दिवाली आपको ईश्वर से सुखी, सौभाग्यशाली और समृद्ध जीवन का आशीष मिले। आपको और आपके परिवार को दिवाली की शुभकामनाएं।

-दीप जले तो रोशन जहान हो,

पूरा आपका हर एक अरमान हो,

मां लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे आप पर,

इस दिवाली आप बहुत धनवाल हों

-धन की बरसात हो, खुशियों का आगाज हो,

आपको जीवन का हर सुख प्राप्त हो,

माता लक्ष्मी का आपके घर वास हो

दीपोत्सव की शुभ कामनाएं

-माता-पिता साथ है तो

प्रतिदिन धनतेरस।

संगिनी साथ है तो

प्रतिदिन रूपचौदस।

बच्चे साथ है तो

प्रतिदिन दीपावाली।

परिवार साथ मे है तो

प्रतिदिन अन्नकूट।

भाई-बहन मे प्यार हो तो

प्रतिदिन भाई दूज।

और दोस्त,सखा,मित्र साथ है तो प्रतिदिन त्योहार

पांच दिवसीय दीपोत्सव की आपको एवं आपके परिवार को अनन्त शुभकामनाएं।

इंग्लिश

On this auspicious occasion, may your dreams shine as bright as the Diwali lights.

Doubt is like darkness; trust is like light, there is no way to destroy light by throwing darkness into it. So come together and enjoy the festival of lights. Happy Diwali!

मराठी

एक दिवा लावु जिजाऊचरणी एक दिवा लावु शिवचरणी, एक दिवा लावु शंभुचरणी आमचा इतिहास हीच आमची प्रतिष्ठा दिपावलीच्या हार्दिक शिवशुभेच्छा. आपल्या घरी सुख समाधान सदैव नांदो हिच जगदंबेचरणी प्रार्थना

गणेशपूजा, लक्ष्मीपूजा, दीपपूजा दिवाळीला, उधाण येवो आनंदाला, उत्साहाला, हर्षालहासाला, वंदन करूया मनोभावे आज त्या मांगल्याला. !! दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा !!

गुजराती

Diwali ni mubarak (दिवाली नी मुबारक)

पंजाबी

Tuhanu Diwali diyan bohat bohat vadhaiyan